Биткоин по 3000? Новый кризис ударит по курсу криптовалют

Август может стать тяжёлым временем для биткоина. На крипторынке наступил кризис. Биткоин практически полностью исчерпал потенциал для роста, а все надежды спекулянтов на хорошие новости рухнули. В результате в конце июля монета начала стремительно дешеветь. Что происходит на крипторынке и каким будет курс биткоина в августе?

Летом биткоин начал стремительно расти. В конце июня он подходил к отметке в 14 000 долларов, но не смог закрепиться и снова начал падать. К концу июля курс опустился ниже психологической отметки в 10 000.

На крипторынке начался кризис. Инвесторы надеялись, что цифровые валюты будут дорожать после запуска проекта "Фейсбука" по криптовалюте Libra. Но тут своё мнение о нём высказал Дональд Трамп. Он раскритиковал и Libra, и криптовалюты в целом. Такого же мнения оказался и глава ФРС Джером Пауэлл. Эти заявления разбили последние надежды оптимистов. Сказались и регулярные новости о взломах криптокошельков и хищениях монет с криптобирж.

— Предыдущий рост был обусловлен искусственной накачкой спроса на биткоин , — говорит вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Валерий Петров. — Он прекратился сразу , как только спекулянты добились нужных им значений и начали фиксировать прибыль. Понятно, что распределение биткоина по крупным держателям позволяет манипулировать рынком, что мы и видели в последние два-три месяца. Даже небольшие колебания по спросу/предложению заметно отражаются на стоимости монеты.

Биткоин движется в сторону привычного диапазона 3000–6000 долларов, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. На этом уровне он держался всю вторую половину прошлого года и в начале этого.

— Из всех возможных драйверов роста, которые сейчас активно обсуждаются в сообществе, стоит всерьёз рассматривать лишь халвинг (снижение вознаграждения майнеров за добытый блок с 12,5 монеты до 6,25 монеты), — говорит Геннадий Николаев. — Да и то не из-за ограничения эмиссии, а из-за банальных спекуляций на грядущем событии.

Уже в ближайший месяц пузырь биткоина продолжит сдуваться, считает старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Вадим Иосуб. По его прогнозам, к началу августа криптовалюта упадёт до 9000, а к концу месяца — до 7400. Ведущий аналитик ООО "Бизнес инсайдер" Анар Исмаилов тоже считает, что курс снизится до 9000. Впрочем, по его оценкам, на этом же уровне биткоин будет колебаться в течение месяца. По его мнению, причиной падения криптовалют мог стать выход с рынка крупного игрока. Аналитик не исключает, что крупными спекулянтами являются те же финансисты, которые распродают высокорискованные активы на фоне нестабильности мировой экономики.

— В августе биткоин ещё может подняться до 12 000, но ближе к осени он всё равно упадёт ниже 5000, — считает руководитель департамента образования института трейдинга и инвестиций "Феникс" Евгений Удилов. — Так что сейчас есть ещё неплохая возможность биткоин продать, что многие и делают. Это те инвесторы, которые переждали зиму в надежде продать криптовалюту или с минимальными потерями, или с небольшой, но прибылью. В дальнейшем рынок ждёт спад. Криптоиндустрия по-прежнему гонима регуляторами: посмотрите, какие трудности, препятствия со стороны Минфина и конгресса встречает даже Libra. А ведь это проект такого гиганта, как "Фейсбук".

Впрочем, в РАКИБ полагают, что биткоин рано списывать со счетов. По прогнозам исполнительного директора ассоциации Александра Бражникова, в августе-сентябре он удержится на значениях 11 000 — 12 000 долларов за монету.