Пенсии увеличат. Кто получит прибавку

Дополнительные денежные средства на социальные доплаты к пенсиям выделят 13 регионам России. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев во время заседания кабинета министров. Размер доплат связан с уровнем прожиточного минимума в регионе.
Кого коснутся надбавки?
Пенсионер получит доплату к пенсии, если региональный уровень прожиточного минимума для него ниже общероссийского
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В каких регионах повысят пенсии?
Это коснётся жителей Республики Коми, Республики Саха, Камчатского, Приморского и Хабаровского краёв
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Кроме того, повысятся пенсии у жителей Архангельской, Магаданской, Мурманской и Московской областей, Ханты-Мансийского, Ненецкого и Чукотского автономных округов, а также Еврейской автономной области.
Сколько пенсионеров получат прибавку?
По словам Медведева, выплаты повысят почти 445 тысячам неработающих пенсионеров
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Будущую пенсию можно увеличить. Как добиться прибавки