Пенсии увеличат. Кто получит прибавку

Правительство России выделит 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям. Однако надбавки коснутся не всех. Кто и в каких регионах получит больше?

Дополнительные денежные средства на социальные доплаты к пенсиям выделят 13 регионам России. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев во время заседания кабинета министров. Размер доплат связан с уровнем прожиточного минимума в регионе.

Кого коснутся надбавки? Пенсионер получит доплату к пенсии, если региональный уровень прожиточного минимума для него ниже общероссийского Фото © Валентина Певцова/ТАСС

В каких регионах повысят пенсии? Это коснётся жителей Республики Коми, Республики Саха, Камчатского, Приморского и Хабаровского краёв Фото © Александр Петров/ТАСС

Кроме того, повысятся пенсии у жителей Архангельской, Магаданской, Мурманской и Московской областей, Ханты-Мансийского, Ненецкого и Чукотского автономных округов, а также Еврейской автономной области.

Сколько пенсионеров получат прибавку? По словам Медведева, выплаты повысят почти 445 тысячам неработающих пенсионеров Фото © RBC/TASS/Владислав Шатило

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