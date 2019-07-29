Атака на вклады с санкции суда. Как пропадают деньги со счетов

В этом году мошенники стали заметно чаще интересоваться информацией о клиентах банков. В результате начали пропадать деньги со вкладов, хотя ещё совсем недавно большинство махинаций было только вокруг карт и банкоматов. Теперь под ударом оказались сбережения на счетах. Лайф разбирался, кто и как опустошает банковские счета клиентов, как можно защититься от мошенников и что делать, если деньги неожиданно пропали.

В последнее время мошенники используют всё более изощрённые методы хищения денег. К примеру, юристы отмечают рост жалоб клиентов на махинации через суды. Схема достаточно проста. Человек подаёт в суд заявление о выдаче судебного приказа о взыскании долга с ответчика. В доказательство прикладывает поддельную расписку или договор займа. Требования обычно скромные — до 500 тысяч рублей. Суд выдаёт приказ, который взыскатель направляет в банк, где у "должника" лежат деньги на счёте. Реже — судебным приставам. В любом случае деньги списываются и мошенник исчезает.

Чтобы получить доступ к счетам, мошенникам нужны персональные данные клиентов. Так, специалисты компании DeviceLock, которая занимается системами по борьбе с утечками данных, ещё весной обнаружили в Рунете около тысячи открытых баз данных. Сейчас аналитики выяснили, что на чёрном рынке подорожали базы клиентов. Некоторые примерно в семь раз. Одна из причин — рост спроса со стороны недобросовестных покупателей.

— Сейчас мошенники мигрируют в новую сферу, — отметил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. — Мало кто ожидает, что удар придётся на, казалось бы, самый безопасный способ хранения средств — банковский счёт. К тому же важную роль сыграла и борьба ЦБ с различного рода мошенниками с "Форекса", бинарных опционов и из других финансовых сфер. Благодаря усилию регулятора число подобных компаний сократилось до исторического минимума. Да и население уже начало крайне подозрительно относиться к подобным услугам, тогда как банковские сотрудники пользуются большим доверием. Так что если раньше мошенники активно действовали в сфере "Форекса", то сейчас переходят на банковские счета.

Эксперт Международного финансового центра Дмитрий Иногородский тоже отметил, что в финансовой сфере меняется "мода" на махинации. По его словам, сейчас злоумышленники активно интересуются счетами, тогда как раньше больше "специализировались" на банкоматах.

Ещё один фактор роста интереса к счетам — рост вкладов. Например, по данным Центробанка, общий объём валютных сбережений достиг исторического максимума — 96 миллиардов долларов. Кстати, рост накоплений в отечественной валюте отмечается ещё с 2012 года. По последним данным, объём рублей на вкладах составляет 22,34 триллиона.

— Если по бумаге из суда банк и обязан заморозить счета своего клиента, то, прежде чем списывать с этого замороженного счёта деньги, сотрудники приличного банка как минимум позвонят клиенту и известят о предстоящем списании до того, как оно произошло, — говорит руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман. — Забрать с замороженного счёта деньги клиент при этом, конечно, уже не сможет, но сможет заявить об ошибке и сотрудникам банка, и в полицию, и в службу приставов, откуда пришло решение. В этом смысле кодовое словосочетание, наверное, — это именно "приличный банк с хорошей репутацией". Чтобы снизить риск стать жертвой мошенников, лучше заводить свои вклады именно в таком банке.

На практике пострадавшим не так просто вернуть свои деньги на счёт. Например, судебный приказ выдаётся в случае, если требование основано на сделке, совершённой в простой письменной форме. Под эту категорию как раз и подпадает договор займа и расписка, пояснила юрист Европейской юридической службы Ольга Широкова. По общим правилам, иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика.

Суд отправляет ответчику уведомление о разбирательстве по почте. Повестка должна быть и в случае судебного приказа. Проблема может возникнуть, если человек не проживает по адресу постоянной регистрации либо почта не доставляет извещение, пояснил адвокат, партнёр юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов. Он отметил, что ответственность за получение почтовой корреспонденции лежит на получателе.

— Если человек не проживает по адресу прописки, можно сделать переадресацию — письма будут перенаправляться в удобное для него почтовое отделение, — рекомендует Денис Фролов. — Если дело в суде было сфальсифицировано, нужно обращаться в правоохранительные органы. Также необходимо ознакомиться с материалами судебного дела и снять фотокопии. С большой долей вероятности там окажутся контактные данные злоумышленников, ведь кто-то должен был ходить в суд, представлять интересы лжеистца, получать исполнительный лист и так далее. Всю полученную в суде информацию надо передать правоохранительным органам.