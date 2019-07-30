Ремонт и штрафы. Что еще грозит хозяевам, сдающим квартиру в аренду

Сдавать жильё в аренду — не всегда прибыльное дело. От квартирантов можно ждать таких сюрпризов, за которые потом придётся очень долго и много платить. Лайф расскажет, с какими проблемами может столкнуться хозяин, который сдаёт квартиру в аренду.

— Сдавала своё жильё после капитального ремонта. В объявлении строго указывала, что заселю без детей и только одного жильца. Квартиру снял у меня молодой человек. Впервые за год приехала туда по его просьбе, и что я увидела? В полу прожжённая дыра от кальяна. На белой стене — красные пятна. Дальше — больше. У него появилась женщина (ничего не имею против). Потом на выходные к папе стал приезжать ребёнок (вот об этом я уже ничего не знала), который прекрасно использовал обои как мольберт. На кухне также весь пол под замену. В какую сумму мне обойдётся ремонт с материалами и работой, не знаю. Надежды на то, что залога хватит исправить всё, откровенно говоря, нет, — пожаловалась в "Фейсбуке" хозяйка квартиры Наталья.

Впрочем, почти каждый арендодатель испытывает опасения при сдаче своей квартиры. По данным компании "ИНКОМ-Недвижимость", не менее 17% желающих сдавать жильё не решались на это именно под воздействием разнообразных фобий: если клиент окажется неплатёжеспособным, дебоширом или вообще не тем, за кого себя выдаёт. И действительно, не раз съёмные квартиры становились местом преступлений, а хозяева с ужасом узнавали, что их жильцы — уголовники в прошлом.

Самая большая проблема рынка аренды жилья — отсутствие урегулированных отношений между собственником квартиры и арендатором, считает руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Зайцев. Очень важно перед сдачей жилья заключить продуманный договор с квартиросъёмщиком.

— В договоре прописываются все условия сдачи квартиры, также стоит приложить акт приёма-передачи. В нём указывается, что в квартире находится и в каком состоянии. Если арендаторы съехали, не заплатив при этом, взыскать долг и компенсацию за испорченные вещи можно в судебном порядке, — говорит член Ассоциации юристов России Дмитрий Лесняк.

В договоре найма нужно чётко прописать сумму и дату внесения ежемесячных арендных платежей плюс правила и объём оплаты коммунальных услуг. Например, указать, что при несвоевременной оплате арендатор обязан выплатить пени — 0,1% от не внесённой вовремя суммы за каждый день просрочки.

Заместитель директора департамента аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимость" Оксана Полякова рассказала, что в договоре необходимо указать особые условия проживания и правила поведения, важные для собственника, — например, запрет на проведение шумных вечеринок, курение, нарушение тишины после 23 часов.

По словам эксперта, многие владельцы квартир также опасаются прописывать в договоре найма свои паспортные данные и данные о собственности на жильё. Многие отказываются оформлять арендаторам временную регистрацию: они считают, что эти меры являются угрозой неприкосновенности их жилплощади. Однако данные собственника и факт временной регистрации в квартире не могут быть использованы для её переоформления.

Кроме того, собственники жилья всегда беспокоятся о сохранности состояния квартиры и имущества в ней, но мало кто составляет подробную опись передаваемого в аренду.

— Как приложение к договору найма должен прилагаться список предметов — у каждого нужно указать дату производства (год), модель/серию и признаки изношенности. Также необходимо описание состояния сантехники, электрики, окон, дверей и т.д. Собственник документально защищён от противоправных действий в отношении его имущества. В случае нарушения соглашения он может требовать возмещения ущерба через суд, договор найма станет подтверждающим документом его правоты, — поясняет Оксана Полякова.

Она также заявила, что собственники опасаются сдачи их квартиры в субаренду. Пересдача квартиры в субаренду законна только в том случае, если на это дано письменное разрешение собственника — оно должно быть прописано в договоре найма.

Чтобы на законных основаниях оформить пересдачу жилплощади, арендатор должен заключить договор поднайма — между нанимателем и поднанимателем, а в документе прописываются реквизиты основного договора найма.

Немаловажным является и то, в каком статусе человек сдаёт квартиру. По словам члена Ассоциации юристов России Дмитрия Лесняка, сейчас можно делать это в качестве самозанятого (налог составит 4%) и в статусе ИП (налог будет 6%). Также можно сдавать просто по гражданскому договору, но налоговая ставка в этом случае будет больше. Придётся заплатить 13% от стоимости аренды.

Если хозяин не платит налоги, то его и его жильцов может ждать настоящая атака со стороны участкового. Он может потребовать у жильца договор. Если он есть и квартирант признаётся участковому, что снимает квартиру, то информация об этом поступит в налоговую и хозяину будет грозить штраф. Если же договора нет в принципе, то хозяин рискует своим имуществом, ведь факт проживания квартиранта никак не зарегистрирован.

— Налоговая служба может представить весомые доказательства получения дохода. И тогда к сумме долга перед государством помимо налога добавится штраф 20–40% от суммы налога, а также пени. В самом простом варианте достаточно платить 13% от дохода, делается это раз в год, до 30 апреля следующего года подаётся декларация, до 15 июля платится налог. Можно стать предпринимателем и платить не 13%, а 6%. Правда, к этой сумме придётся добавить страховые взносы. Верно просчитав суммы от аренды, можно воспользоваться патентом. И тогда сумма налогов будет ещё меньше. Декларация в таком случае не подаётся, — советует Денис Зайцев, руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm.

А чтобы избежать проблем в будущем, он рекомендует всегда заключать договор. Этот вопрос можно доверить как опытным риелторам, так и юристам, специализирующимся на подобных вопросах.