Переплатили. Кому придётся вернуть "излишки" пенсии

Зафиксированы случаи переплаты пенсий. Об этом сообщили в ПФР. Излишки придётся вернуть. Кому переплатили пенсию и что делать, чтобы не стать жертвой ошибки.

Часть россиян были приятно удивлены, получив пенсию несколько больше, чем обычно. Впрочем, многих ждал неприятный сюрприз. Оказалось, что в начислениях произошла ошибка. Бывают ситуации, когда право на получение пенсии может прекратиться, либо появятся обстоятельства, уменьшающие её размер, сообщили в ПФР.

Почему происходят ошибки

Информация не предоставляется вовремя Если человек получает пенсию по потере кормильца, но не ставит в известность ПФР, что он уже потерял право на выплаты Фото © ТАСС / Мария Дмитриенко

Это касается, например, молодых людей, которые потеряли одного из родителей. В этом случае им начисляется пенсия по потере кормильца. Платят её до 18 лет. Если человек продолжает учёбу, то пенсию будут платить до 23 лет. Но нередко случается, что молодой человек бросил учёбу, а в ПФР не сообщил. В таком случае ему придётся вернуть сумму, которую он получил с момента, когда перестал учиться.

Умер иждивенец, за которого установлена прибавка к пенсии Если у пенсионера есть нетрудоспособные иждивенцы, например, супруг, дети, внуки, то он получает доплату Фото © ТАСС / DPA / Felix Kästle

В таком случае пенсионеру устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости или по инвалидности. У пенсионера с одним иждивенцем она повышается на треть до 7,1 тысячи рублей, с двумя — на две трети до 8,8 тысячи, с тремя — до 10,6 тысячи. После смерти иждивенца право на доплату пропадает.