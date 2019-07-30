Микрокредитование схлопывается. Как не стать должником "чёрных банкиров"?

Центробанк начал серьёзную борьбу с МФО. Только за первый квартал этого года в России закрылась треть офисов микрофинансовых организаций. Ожидается, что уже к концу года прекратит работу половина действующих сейчас МФО. Что делать заёмщикам, кому выплачивать долг после закрытия организации и как не попасть в кредитную кабалу?

Почему закрываются МФО

Сейчас на рынке МФО работает порядка двух тысяч организаций. По крайней мере, столько официально числится в реестре Центробанка. Уже в течение года будет закрыто 400–600 МФО, а через два-три года на рынке останется 300–500 подобных компаний, прогнозирует инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. МФО теряют клиентов. Люди осознают, что им нет никакого смысла оформлять заём по завышенным ставкам, отмечает аналитик. Если, к примеру, говорить о коротком кредите "до зарплаты", то у банков есть карты с льготным периодом, в течение которого проценты вообще взиматься не будут. Соответственно, достаточно один раз оформить себе такую карту в банке — и в дальнейшем можно будет занимать до зарплаты сколько угодно раз, пояснил Александр Бахтин.

Есть и ещё одна причина ухода МФО с рынка — постоянное ужесточение требований к ним со стороны Центробанка. В частности, ограничения по процентам: с 1 января 2019 года — не более 1,5% в день, а с 1 июля предел уменьшен до 1% в день. Многие маленькие МФО вынуждены были закрыться, а часть из них — сократить число офисов. Кстати, в первом квартале этого года закрылась именно треть отделений, а не компаний.

При этом многие ушли в онлайн, обращает внимание эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. По его словам, эта тенденция началась несколько лет назад, сейчас процесс просто стал идти быстрее. Как бы то ни было, сокращение числа отделений — это часть тренда на закрытие и сокращение общего числа микрофинансовых организаций.

Что делать должнику, если закрылась МФО

Первое, что может прийти на ум должнику, узнавшему о закрытии МФО, — можно не платить. Это ошибочная позиция. Несмотря на ликвидацию МФО, долг заёмщика всё равно остаётся и его необходимо будет возвращать. Если финансовая организация закрывается, то она не имеет права выдавать новые займы, но прежние обязательства остаются в силе, отметил руководитель департамента образования Института трейдинга и инвестиций "Феникс" Евгений Удилов.

— Ситуация с долгами закрытых МФО пока очень "невнятная", — пояснил эксперт Международного финансового центра Дмитрий Иногородский. — Достаточного количества прецедентов ещё не было, поэтому нет единой практики. Обычно долги выставляются на аукцион среди других организаций, и клиенту затем необходимо решать свой вопрос "в частном порядке" с новым держателем его долга.

Главная проблема, с которой может столкнуться клиент закрывшейся МФО, — это затянутый процесс передачи прав на долг новому владельцу. В результате может увеличиться срок кредитования и он не сможет погасить заём своевременно, рассказал Дмитрий Иногородский. Чтобы избежать таких проблем, он рекомендует максимально быстро реагировать на любые новости об изменении статуса кредитора и стараться быстро находить с ним общий язык.

— Если закрыли не компанию, а только офис, где клиент оформлял заём, то это никак не влияет на его обязательства, — уточнил адвокат, партнёр компании BMS Law Firm Денис Фролов. — Если какие-то изменения и будут происходить, то только через процедуру ликвидации конкретной организации.

Главное, предупреждают эксперты, проверить всю информацию о новом кредиторе. Клиенты МФО не раз жаловались на так называемых чёрных банкиров, которые предоставляли заёмщикам проблемных организаций поддельные реквизиты. Получалось, что человек просто переводил деньги мошенникам, а его настоящий долг в это время увеличивался. В худшем случае всё заканчивалось серьёзной переплатой и испорченной кредитной историей.