Фейковый спорт. Как разводят в фитнес-клубах

Спортзал — место не только для создания тела своей мечты, но и успешного бизнеса, в котором есть и свои уловки. На чём разводят в фитнес-клубах и на что следует обращать внимание, чтобы не остаться с пустым карманом.

— Известная сеть фитнес-клубов собиралась открыть наконец зал в нашем спальном районе Москвы. Ещё до открытия всем желающим предложили купить годовые абонементы с большой скидкой. Мечтающих об идеальном теле оказалось много, абонементы покупали и покупали. Но прошёл год, другой, а клуб так и не открывался. Почувствовав неладное, обладатели абонементов стали собираться у двери долгожданного спортзала и требовать объяснений. Руководство сначала игнорировало, потом нам сообщили, что средств на ремонт помещения оказалось недостаточно. В общем, кормили обещаниями ещё больше полугода, но в итоге открыли, — рассказала Ирина, купившая абонемент до открытия фитнес-клуба.

Эта история закончилась благополучно. Но частенько такая схема действует иначе. Мошенники создают фирмы-однодневки, вывешивают рекламный баннер "Здесь скоро откроется фитнес-клуб" и предлагают купить заранее абонементы по низким ценам. Когда они насобирают крупную сумму денег — бесследно исчезают.

Покупка абонемента

Фитнес-клубы могут сильно завышать стоимость месячного абонемента, чтобы клиент переплатил. На фоне такой высокой стоимости месяца занятий вам кажется, что абонемент на год выгоднее. На деле надо сначала реально оценить свой энтузиазм и силы. Многие клиенты ходят в фитнес месяц-два, а потом перестают. Для них имеет смысл сначала взять абонемент на небольшой срок, а затем уже решить — станут ли они ходить регулярно или не стоит тратить деньги на годовой абонемент. Впрочем, цены на годовые абонементы тоже порой формируются загадочным образом.

— Увидела объявление на сайте районного фитнеса, что сейчас у них акция "Скидка по размеру талии". Прихожу, мне измерили талию и назвали цену за годовой абонемент — 27 000 рублей, якобы со скидкой. Спрашиваю, по какой системе действует акция, на что менеджер начала уходить от ответа. За два дня до этого моя сестра купила этот же абонемент по этой же акции, но на три тысячи дешевле. А ведь у нас с ней одинаковый размер талии, — возмутилась Анастасия, которая в итоге так и не купила абонемент в фитнес.

Как рассказала девушка, годовой абонемент в этот спортзал на сайте стоит 45 000 рублей. Но цена там уже год как перечёркнута, а продают его за те же самые 27 000 рублей без всяких скидок.

Услуги тренера

Покупка абонемента обычно предполагает одно бесплатное занятие с тренером. Клиент рассказывает, каких целей желает достичь, а тренер уже подбирает специальную программу. После бесплатной тренировки специалист может предложить заниматься индивидуально за определённую плату. Новички в основном пользуются этой услугой, чтобы в дальнейшем лишь правильно выполнять упражнения для достижения желаемого результата. Но в любом зале обычно есть дежурный тренер, который может бесплатно подсказать, как правильно пользоваться тем или иным тренажёром. Доплачивать за это не нужно.

К тому же каждый тренер может сам назначать цену за свои услуги. Многие из них являются индивидуальными предпринимателями и просто арендуют помещение в клубе. Каждый месяц платят клубу фиксированную сумму в качестве аренды, а деньги сверх этого оставляют себе. Расценки могут различаться. Если есть подозрения, что тренер берёт повышенную плату, то лучше поинтересоваться, сколько стоят услуги его коллег.

Витаминные коктейли в баре

Почти все фитнес-клубы имеют собственный бар с якобы полезными для организма коктейлями. Бармены уверяют, что от них ещё можно скинуть пару лишних килограммов. Но на самом деле эти специалисты в большинстве своём понятия не имеют, какой эффект оказывает тот или иной витамин на организм. Кроме того, от всех этих коктейлей невозможно похудеть — это всего лишь самовнушение.

Однако не все нюансы спортзалов касаются финансов. Вот, например, в целях экономии расходов воду в кулер сотрудники наливают обычную — из-под крана.

В бассейн могут добавлять лишнюю химию, чтобы вода дольше оставалась прозрачной. Только такая экономия вредит здоровью посетителей, у которых от этой воды — лишь раздражение и зуд по коже.