Деньги в огонь. Во сколько обойдётся тушение лесов в Сибири

В Совфеде предложили отменить норму, по которой в отдельных случаях тушить лесные пожары считается экономически нецелесообразным. Об этом заявил глава Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. Вопрос об изменении в законодательстве встал после того, как в Сибири разгорелся большой скандал: жители задыхаются от дыма лесных пожаров, но региональные власти говорят, что, мол, бороться с огнём нерентабельно. Лайф разбирался, сколько стоит потушить лесной пожар.

Как показывают данные Государственной информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров (ИСДМ-Рослесхоз), площадь лесных пожаров в России сейчас составляет порядка трёх млн га. Огонь бушует в Сибирском федеральном округе, но дым доходил уже и до Урала, и даже до Поволжья.

Тем не менее чиновники не считают ситуацию критической. Врио главы Рослесхоза Михаил Клинов заявил, что количество пожаров сейчас больше, чем в прошлом году, но площадь их в два раза меньше. Довольно спокойно к пожарам отнёсся и губернатор объятого дымом Красноярского края Александр Усс. Он заявил, что в труднодоступных районах Сибири целесообразнее дождаться дождей.

Больше всего возмущения в обществе вызвало заявление властей о том, что тушить пожар экономически не выгодно. Как сообщил Алексей Майоров, региональные власти ориентируются на приказ от 2014 года, который регулирует целесообразность борьбы с огнём в лесу. Он пояснил, что вопросы пожаротушения относятся к ведению регионов, но у них может не хватать для этого денег. Сейчас обсуждается вопрос, чтобы в случае крупных пожаров привлекать средства и из федерального центра.

Действительно, тушение лесных пожаров дело недешёвое. За одну минуту огонь причиняет ущерб более чем в четыре тыс. рублей. Такие цифры в июне приводил глава МЧС РФ Евгений Зиничев на пленарном заседании Совета Федерации. Это и непосредственный ущерб природе и стоимость работы пожарных. Точно оценить, во сколько обойдётся тушение одного га леса, достаточно трудно. Всё зависит от сложности пожара. Так, в общественной организации "Группа специалистов пожарной безопасности" оценивают стоимость тушения одного га леса примерно в 18 тыс. рублей.

Например, после того как в Красноярском крае был установлен режим ЧС, в регионе дополнительно закупили 155 лётных часов специальной пожарной авиации. Как свидетельствует договор, размещённый на портале zakupki.gov.ru, речь идёт о вертолётах.

"Общая ориентировочная стоимость услуг по договору составляет 20 млн 615 тыс. рублей, — гласит договор между КГАУ "Лесопожарный центр" и ООО "Аэрогео". — Стоимость лётного часа одного воздушного судна составляет 133 тыс. рублей".

Один час работы противопожарного самолёта на базе амфибии Бе-200 или Ил-76 с водометанием и обслуживанием обходится в 300–500 тыс. рублей.

Надо отметить, что большую часть лесных пожаров не тушат. Как отмечают в Авиалесохране, по состоянию на 30 июля не тушат более 2,8 млн гектаров леса. За этими территориями наблюдают из космоса. Работы по активному тушению проводились меньше чем на 96,5 тыс. га.

— По данным пожарам нет угрозы населённым пунктам и объектам экономики, и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинён, — объясняют в Авиалесохране.

Ущерб оценивается обычно исходя из древесины, которую можно было бы освоить на этой территории. Так что от площади пожара напрямую он не зависит. По данным МЧС РФ и Рослесхоза, всего с начала 1992 года по конец 2018 года в России зарегистрировано порядка 635 тыс. лесных пожаров. В среднем они приносят ущерб примерно на 20 млрд рублей в год. При этом ущерб лесному хозяйству в виде потерянной древесины составляет всего три-семь млрд. В этом году, по предварительным оценкам, могут быть аналогичные показатели.

Остальные потери — это расходы на тушение и последующую расчистку сгоревших площадей, ущерб от гибели животных и загрязнения продуктами горения, а также затраты на восстановление леса. Выходит, что стоимость тушения может в два раза превышать стоимость потерь древесины. Впрочем, это чисто экономический расчёт. Не стоит забывать, во сколько обойдётся жизнь и здоровье людей, которые вынуждены неделями дышать едким дымом.