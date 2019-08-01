Пенсии платят по-новому. Кто получит больше, а кому недоплатят

С 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку. Ждут изменения в выплатах и неработающих. Накануне Дмитрий Медведев утвердил новые правила расчёта прожиточного минимума пенсионера. Лайф разбирался, как изменятся выплаты.

Сумма, на которую вырастет пенсия работающих пенсионеров с 1 августа, будет высчитываться индивидуально. Размер прибавки зависит от взносов в систему пенсионного страхования (ОПС), которые отчислял работодатель.

Стоит отметить, что пенсионные баллы могут увеличиваться благодаря страховым взносам, уплаченным за сотрудника работодателем. Поэтому с 1 августа 2019 года работающие пенсионеры, за которых страхователи (работодатели) уплачивали страховые взносы в 2018 году, получат пенсию в повышенном размере. Это затронет получателей страховых пенсий по старости и инвалидности.

Человек, вышедший на пенсию в прошлом году, получит больше на 244,47 рубля. При этом в ПФР уточнили, что максимальная прибавка к пенсии составит 261,72 рубля.

30 июля стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил новые единые правила расчёта регионального прожиточного минимума пенсионера. По новой системе он будет зависеть от основных показателей в каждом регионе и от показателей за первый и второй кварталы по стране.

Нововведение позволит исключить необоснованное занижение либо завышение отдельными субъектами размера прожиточного минимума пенсионеров, а также повысит уровень социальной поддержки россиян.

— Если в регионе уровень прожиточного минимума составлял 9000 рублей, а пенсия у неработающего пенсионера 8000 рублей, то при старом, "неправильном" порядке пенсию сначала индексировали (в 2019 году — на 7%), а уже потом доплачивали до прожиточного минимума. Поэтому она не превышала прожиточного минимума в 9000 рублей, а доплата составляла 1000 рублей, — пояснил Лайфу главный аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Теперь же, по словам эксперта, пенсию сначала доведут до прожиточного минимума, в нашем случае 9000 рублей, а потом проиндексируют на 7%. Таким образом, на руки неработающий пенсионер должен получить уже 9630 рублей. Антон Быков добавил, что поскольку неправильный расчёт производился с января 2019 года, то, исходя из приведённого примера, гражданам должны доплатить 3780 рублей за предыдущие шесть месяцев. Однако конкретная величина выплат в каждом случае будет разной.

Правительство России приняло меры по исключению возможности занижения региональной величины прожиточного минимума. По расчётам чиновников, на это потребуется 4,3 млрд рублей и коснётся 445 тыс. неработающих пенсионеров в 13 российских регионах. Путём несложных математических вычислений получается, что средний размер ежемесячной доплаты составит более полутора тысячи рублей, пояснил Антон Быков. При этом он отметил, что для работающих пенсионеров таких "приятных" подарков не ожидается.

— Средняя пенсия по стране в 2019 году составила 14 тысяч рублей, тогда как у работающих пенсионеров ещё меньше, — рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. — Это происходит из-за действующего моратория на индексацию выплат данной категории пенсионеров. Такая инициатива позволит говорить о росте доходов граждан лишь формально, тогда как большинство пенсионеров попросту не заметят никаких признаков улучшения. Учитывая цены в магазинах, доплата практически никак не отразится на покупательской способности.

Кстати, бывает так, что пенсии и уменьшаются. В ПФР предупреждают, что человек может потерять право на выплаты. Это касается, например, тех пенсионеров, у которых есть иждивенцы — супруг, дети, внуки. В случае смерти иждивенца или если тот получает возможность самостоятельно себя обеспечивать право на выплату исчезает. Пенсионер должен уведомить об этом Пенсионный фонд. Если он вовремя не сообщил, переплату придётся вернуть.

Переплатили. Кому придётся вернуть "излишки" пенсии