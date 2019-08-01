Золотой дым. Кто и сколько потеряет, если запретят кальянные

Правительство поддержало законопроект, который приравнивает кальян к обычным сигаретам. Это значит, что дымить планируют запретить в общественных местах, в том числе и в ресторанах. Сколько потеряет бизнес и как это отразится на стоимости кальяна?

Ресторан восточной кухни на окраине Москвы. Кальян за каждым вторым столиком. В этот момент забываешь, что курить в ресторанах запретили ещё пять лет назад. Весь зал в дыму. Впрочем, формально никакого нарушения закона нет. Кальяны под запрет не попали. Точнее, попали, но не все.

В 2014 году в России вступил в силу закон, запрещающий курить в общественных местах любые табачные изделия. К ним относятся и кальяны с табаком. При этом кальяны с бестабачными смесями, камнями, сиропами и прочими продуктами курения формально под запрет не попали. Эта лазейка в законе принесла ресторанам миллионные прибыли. Точной статистики нет, но, по разным оценкам, только в Москве насчитывается порядка 300–500 ресторанов, где можно покурить кальян.

— Кальянщики в ресторанах обычно сторонние, они работают самостоятельно, но отдают заведению порядка 50% от выручки, — пояснил Лайфу специалист в области кальянного аутсорсинга. — Нередко эта сумма составляет треть всех доходов заведения. Кальян стоит больше тысячи рублей, а это примерно средний чек на двоих. Так что хорошо всем. И ресторану, и кальянщикам. Когда закон приняли, то все напряглись. Кальянщики начали закупать бестабачные смеси. Но они не очень популярны. Так что по факту кладут обычный табак.

Участники рынка признают: чтобы дым полностью исчез из ресторанов, надо все кальяны приравнять к обычным сигаретам. Эта тема уже два года активно обсуждается и в министерствах, и в Госдуме. И вот, наконец, в июле законопроект одобрили в правительстве. Сразу же пошли разговоры о том, что все кальяны исчезнут из ресторанов уже с 1 января 2020 года. Впрочем, не всё так просто.

— Предполагалось расширить действие "антитабачного закона" на бестабачные изделия, — рассказал ведущий юрист Европейской юридической службы Олег Черкасов. — Так, в закон вводятся такие понятия, как электронное курительное изделие и кальян, использование которых предполагает вдыхание аэрозоля, пара и дыма, возникающих в том числе от тления продукции, не содержащей табачного листа. При этом к ним нет законодательно установленных требований, а также правил идентификации, что может затруднить правоприменение предлагаемых проектом дополнений.

Действительно, владельцы ресторанов уже давно успешно пользуются лазейками в законах. Поэтому одной из задач было не просто ввести запрет на бумаге, но и сделать так, чтобы он заработал на практике. Именно поэтому правительство хоть и поддержало законопроект, но с поправкой.

— Правительство обращает внимание на целесообразность усиления административной ответственности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака — гласит официальный отзыв на документ. — Правительство поддерживает законопроект с учётом замечаний.

Получается, что на практике закон будет принят не так скоро. Прогнозы, что запрет вступит в силу с 1 января 2020 года, сейчас выглядят излишне оптимистично, считает Олег Черкасов.

Впрочем, в ресторанах к перспективе остаться без кальянов относятся скептически. Как рассказали Лайфу в столичной чайхане, если у них упадёт выручка от кальянов, то просто на 10–20 процентов повысят цены на топовые блюда. При этом роста цен на сами кальяны для домашнего использования или в специализированных заведениях не ждут.

— Когда вводили запрет на курение табака, ждали, что выручка рестораций упадёт на 10–15%, — вспоминает руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев. — Однако прогнозы не оправдались. Объём продаж фактически не упал. В 2018 году в Россию было ввезено 50 тонн кальянного табака. За четыре месяца текущего — порядка 20 тонн. На российском рынке лишь 3% кальянного табака легальные. Если будут ограничения, я не думаю, что кальяны сильно подорожают в специализированных заведениях. Спрос сейчас слабый. Ресторации же в свою очередь пока стараются не отпугивать клиентов. Кальян для них очень высокомаржинальный, прибыльный продукт.