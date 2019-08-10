Налог в нагрузку. Как оформить такс-фри и не потерять деньги

С помощью такс-фри можно хорошо сэкономить, но не всегда и не на всём. Что нужно знать о такс-фри и с какими нюансами может столкнуться турист, решивший воспользоваться этой услугой.

— В Барселоне купил себе планшет и вещи. При оформлении такс-фри рассчитывал на возврат 300 евро, но остался я практически ни с чем. Поехал в сервисный центр для документов на такс-фри. Там заполнил длинную анкету-чек, отдал её девушке, а потом она приносит пухлый конверт. Я не стал его проверять, так как был уверен, что там есть всё необходимое. Но это была моя ошибка. Уже перед отлётом я вскрыл конверт, а там лежали рекламные буклеты и чек. Без анкеты, заверенной в магазине, рассчитывать на такс-фри я не могу, а печать на чеке ничего не значит, — рассказывает один из туристов, попавший в неприятную ситуацию.

Система такс-фри — это хороший способ сэкономить на покупках за границей. Фактически после вычета всех сборов возвращается около половины, максимум две трети от уплаченной суммы НДС. Чем дороже покупка, тем больше денег вернётся обратно.

Получить такс-фри можно, попросив у продавца магазина специальную форму. По словам президента НКО по защите прав и интересов туристов "Рустайм" Анны Виноградовой, турист заполняет её самостоятельно, за исключением сумм покупки и возврата, которые вносит продавец.

— Турист должен подтвердить вывоз товара из страны, а для этого нужно получить штамп на таможне при выезде. Его ставят в тот момент, когда вы пересекаете границу. Для получения таможенной печати вам потребуется заполненная форма такс-фри (штамп поставят именно в неё), а также кассовый чек, ваш загранпаспорт и сам товар, — рассказала эксперт.

После этого следует пройти к стойке компании, которая осуществляет возврат, если турист путешествует воздушным или морским транспортом.

Неприятности для туристов

Разумеется, после совершённых покупок на большую сумму турист рассчитывает и вернуть серьёзную сумму. Однако у системы есть свои нюансы. Деньги можно получить наличными или на банковскую карту. Но стоит учесть, что наличку выдадут в валюте страны, которую вы покидаете. А при перечислении средств на банковскую карту придётся заплатить комиссию порядка трёх евро.

— Операторы такс-фри перечисляют возмещение не на любую банковскую карту. Особенность возврата налога на карту в том, что деньги приходят не сразу, порой приходится ждать и до двух месяцев. Ещё не во всех городах России есть банки, которые возвращают деньги по заявкам на такс-фри. Кроме того, каждый банк работает с определёнными агентами такс-фри, — пояснила Анастасия Скрипник, юрист юридической компании "Крылов и партнёры".

А вот ещё один нюанс: операторы такс-фри обычно не афишируют свою комиссию, узнать о ней будет сложно. По словам старшего аналитика информационно-аналитического центра "Альпари" Анны Бодровой, это зависит и от страны пребывания, и от суммы покупки. Чем выше сумма покупки, тем ниже комиссия.

— В высокоразвитых странах ЕС наличными возвращают до 1500 евро. Если сумма для возврата больше, то разницу предложат перечислить на карту. Минимальная сумма покупки, с которой возвращается налог, в разных странах разная. В Италии она составляет 155 евро, в Германии — всего 25 евро, в Великобритании — 30 фунтов. При покупке популярной потребительской электроники в ЕС в пределах 500 евро российские туристы могут сэкономить около 140 евро, — отметила эксперт.

Забыть про возврат денег придётся в том случае, если вам не терпелось сорвать бирку с понравившейся вещи и надеть её на себя. Анна Виноградова предостерегает, что вскрытая упаковка товара, сорванные бирки и ценники — это нарушение правил системы и никогда не стоит использовать или пробовать купленный товар до пересечения границы.

На что обращать внимание

Необходимо проявить бдительность при заполнении документа на возврат денег. Вносить внесенные в форму паспортные данные надо печатными буквами латинского алфавита. Также стоит убедиться в написании правильной суммы товара в чеке и в документе. Лучше всего это делать прямо в магазине.

— Не теряйте чеки. Если чек утрачен, в возмещении вам откажут. А если у вас через полтора часа самолёт, то вряд ли вы поедете в магазин просить дубликат. Поэтому сохраняйте чеки вместе с формами такс-фри, — советует Анна Виноградова.

Как отмечает Анна Скрипник, такс-фри работает для магазинных товаров, но не для всех и не во всех странах. Также не получится оформить такс-фри на проживание в отеле, ужин в ресторане или аренду автомобиля, поскольку возврат налога не распространяется на услуги. Кроме того, во многих странах нельзя оформить такс-фри на еду, спиртное, табак, лекарства и прочие товары массового спроса. Поэтому, если вы хотите вернуть деньги за продукты, она советует покупать их в дьюти-фри, где НДС уже исключён из стоимости товара.