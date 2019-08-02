Доллар сменил курс. Как это отразится на рубле

ФРС США (американский Центробанк) впервые за 10 лет снизил ключевую ставку. Это было ожидаемо, но последующее развитие событий шокировало инвесторов. В результате курс доллара резко изменил вектор движения. Лайф разбирался, чем обернётся этот коллапс для валютного рынка и как отразится на курсе рубля.

31 июля ФРС снизила ключевую ставку на 0,25 процентных пункта. На рынке ожидали, что американский Центробанк продолжит и дальше планомерно ослаблять курс доллара. Но всё пошло не по плану. Глава ФРС Джером Пауэлл чётко дал понять, что этого не будет. В результате на него обрушился шквал критики со стороны Дональда Трампа. Конфликт американских политиков и жёсткая позиция ФРС не могли не отразиться на курсе доллара.

— Инвесторы были готовы к снижению ключевой ставки, поэтому заблаговременно отыграли такой исход, курс валюты начал снижаться, — отметила вице-президент по мобильной и электронной коммерции "РФИ-банка" Елена Чижевская. — После того как стало понятно, что системное снижение ставки не планируется, рынки пришли в недоумение. Сейчас складывается такая картина: общемировой тренд направлен на снижение ключевой ставки (удешевление валюты), а доллар имеет все шансы остаться со ставкой в 2–2,25%, то есть фактически даже номинально быть дороже других валют.

Дональд Трамп уже неоднократно критиковал ФРС за то, что её политика ведёт к излишней переоценённости доллара. В результате американским производителям сложнее конкурировать с европейскими и китайскими. Впрочем, в ФРС решили, что оснований для серьёзного ослабления доллара нет, ведь американская экономика развивается хорошими темпами.

Снижение ставки ФРС обычно очень хорошо влияет на курс рубля, пояснил руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман. Это стимулирует спрос на рисковые и сырьевые активы, увеличивает потребности в сырье, поддерживая его цены. Уменьшается курс доллара, в том числе и к рублю. Действительно, лишь анонсирование ФРС такой политики в начале 2019 года было одной из основных причин, по которой за семь месяцев курс доллара упал с 70 до 62–63 рублей.

Сейчас на рынке получился коллапс. Доллар на снижение ставки отреагировал неожиданным образом — укрепился, отметила специалист аналитического отдела компании "Финист" Елена Мороз. По её оценкам, курс американской валюты продолжит расти, но, скорее всего, рубль не упадёт ниже отметки 64,8. При этом эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев полагает, что потенциал для укрепления курса рубля ещё не исчерпан и имеет все шансы подняться до 62,5.

— Ситуация в США негативно скажется на курсе рубля, — считает эксперт Международного финансового центра Дмитрий Иногородский. — Август для него и так традиционно тяжёлый месяц. Сейчас доллар начнёт укрепляться к евро и фунту, а на этом фоне ожидаемо ослабление рубля. К концу месяца он может плавно снизиться до отметки 64,3–64,5. Так что события развиваются по неожиданному сценарию.