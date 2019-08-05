Будущее за ваши деньги. Подводные камни образовательного кредита

С 1 августа студенты снова могут оформлять кредиты на образование без залога и поручителей по льготной процентной ставке. Насколько это выгодно для молодых людей и какие есть нюансы?

Минобрнауки РФ и Сбербанк решили возобновить программу образовательного кредитования с государственной поддержкой после двухлетнего перерыва. С 1 августа студенты вузов, имеющих лицензию, могут оформить кредит на оплату учёбы без залога и поручителей. Причём по льготной ставке, не превышающей 9%.

Аналитик ИК "Фридом Финанс" Евгений Миронюк рассказал, что несколько лет назад ведущие банки делали подобное предложение клиентам, но в России они не пользовались популярностью (в отличие от развитых стран).

— Причина была в том, что люди мало что знали о подобном виде кредитования. Также потенциальных заёмщиков-абитуриентов отталкивал ряд отличий от стандартного потребительского кредита. Например, им нужно было предоставить договор с образовательным учреждением или же подтверждение от него, обязательно наличие поручителей для заёмщиков моложе 18 лет, — пояснил аналитик.

Преимущества и нюансы для студентов

Новый образовательный кредит предусматривает возможность отсрочки выплаты основного долга на два года. С одной стороны, это плюс для студента. Но есть и обратная сторона медали. По словам аналитика ИК "Фридом Финанс" Евгения Миронюка, сумма процентов в этом случае больше из-за того, что база, на которую начисляются проценты, не сокращается.

Кроме того, нужно учитывать, что с третьего года необходимо будет платить проценты уже в полном объёме, а по окончании льготного периода задолженность так или иначе придётся возвращать.

— Возврат кредита растягивается на очень длительное время. А чем дольше срок кредита, тем выше будет переплата по процентам. Студенту нужна уверенность в том, что он сможет хорошо трудоустроиться после окончания вуза. Также нужно понимать, что при оформлении такого кредита у человека не остаётся других вариантов, кроме как хорошо учиться в выбранном вузе. Предположим, через год студент может понять, что это не его профиль, захочет поменять вуз, а долгосрочный кредит уже оформлен, — рассказал о нюансах Александр Бахтин, инвестиционный стратег "БКС Премьер".

Впрочем, положительных сторон у образовательного кредита оказалось больше. Среди плюсов эксперты отметили низкую процентную ставку, в отличие от обычного потребительского.

— При действующем значении ключевой ставки процентная ставка по образовательным кредитам не превысит 9% годовых. В то время как средняя ставка по потребительским кредитам, по нашим расчётам, сейчас составляет порядка 15% годовых. Поэтому, оформляя образовательный кредит, заёмщик как минимум экономит на размере ежемесячного платежа, а при длительном сроке кредита — ещё и на переплате, — отметила положительную сторону ведущий эксперт по кредитным продуктам "Банки.ру" Ирина Солдатенкова.

Она также добавила, что плюсом такого предложения является наличие льготного периода (или, иначе говоря, отсрочки), в течение которого клиент может не платить по кредиту без каких-либо санкций со стороны банка. Кроме того, в отличие от стандартного кредита, здесь не требуется обеспечение или поручительство.

Впрочем, во избежание всех рисков Александр Бахтин всё-таки советует оформлять кредит не студенту, а его трудоустроенным родителям.

— Студент будет спокойно учиться, а финансами будут заниматься его родители. При сегодняшнем уровне ставок по обычным кредитам наличными разница будет небольшой, а за счёт более короткого срока или досрочного погашения общая переплата может оказаться существенно меньше, — пояснил эксперт.

Кроме того, если вуз позволяет оплачивать обучение не за весь срок, а частями — за год или семестр — в случае необходимости студент сможет сменить учебное заведение, поскольку у него нет привязки кредита к вузу. Это ещё одно преимущество обычного потребкредита.