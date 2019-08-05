Бензин начал дорожать. Какие ценники ждать на заправках

По данным Росстата, за последнюю неделю июля литр бензина подорожал в среднем на 4 копейки — до 44,56 рубля. И это только официальная статистика. На ряде заправок автомобилисты видели повышение цен на 50–60 копеек, а местами — почти на рубль. И это при том, что в июле нефтяникам увеличили размер компенсации за поставки топлива на внутренний рынок, если экспортные цены выше. Почему не работает новая система регулирования стоимости топлива? Что ждёт цены на бензин?

Август — разгар сельхозработ, сезон отпусков и каникул, когда спрос на топливо традиционно растёт. Из-за этого розничные АЗС автоматически поднимают ценники, отметила старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова. Это обычная ситуация на любом рынке, когда повышается спрос на какой-либо товар.

— Демпфер должен удержать цены на бензин от резкого взлёта в сентябре-октябре, он рассчитан именно на это, — считает Анна Бодрова. — От рыночных колебаний стоимости он вряд ли способен защитить. В розничной цене литра бензина в России — огромное количество акцизов, сборов, дополнительных пошлин и всевозможных заработков многочисленных контрагентов, а цена нефти тут ничтожна. Именно поэтому цена на топливо для потребителя не зависит от биржевых колебаний цены на чёрное золото. Вероятно, что в среднем бензин подорожает до конца августа-середины сентября ещё на 20–35 копеек за литр.

С начала года были повышены акцизы на топливо, увеличены НДС и НДПИ — каких ещё результатов можно было ожидать? Оптовые закупки подорожали: владельцам АЗС совершенно не выгодно действовать себе в убыток и держать цены на прежнем уровне, отметил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. По словам аналитика, уже в самое ближайшее время стоить ждать повышения цен на два-три процента и ещё на четыре — до конца года.

Поправки в формулу демпфирующего механизма — это лишь пустая трата времени и сотрясение воздуха громкими словами, чтобы как-то успокоить народ, считает эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. Он отметил, что в России порядка 60% рынка занимают независимые АЗС, которые и раньше не имели никаких договорённостей с правительством по заморозке цен. При этом они вынуждены закупать топливо у посредников с естественной надбавкой. Покупать напрямую на бирже независимые АЗС не могут. Для этого необходимо вносить предоплату, которой у них нет. В такой ситуации рост цен неизбежен.

— Интерес к переработке у заводов должен поддерживаться не за счёт механизмов с компенсациями из бюджета, которые отрасль "стимулируют", но вовсе формально не обязывают держать цены в узде, — объяснил руководитель департамента образования института трейдинга и инвестиций "Феникс" Евгений Удилов. — Этот механизм нужен в виде чётких правил, с конкретными экспортными квотами, лицензиями, право на которые нефтепереработчики утратят, если не будут поставлять на внутренний рынок нужные объёмы топлива. Ещё один вариант — огромные штрафы. Всем этим правительство пока только пугало нефтяников, но именно такие крайние меры и нужны, чтобы бесконечный ползучий рост цен на топливо прекратился.

Впрочем, не все эксперты считают, что серьёзный рост цен неизбежен. Ведущий аналитик ООО "Бизнес инсайдер" Анар Исмаилов считает, что в перспективе нет оснований полагать, что цены на топливо будут активно расти. Во-первых, высока вероятность падения стоимости нефти на рынке. Во-вторых, начал работать демпфирующий механизм, который при отсутствии стрессовых ситуаций, на первый взгляд, будет срабатывать. По его словам, единственное, что может снова разогнать ценник в ближайшем будущем, это только повышение акцизов на топливо.