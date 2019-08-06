Жилищная лихорадка. Что будет с ценами на квартиры

В России стремительно дорожают квартиры. Лайф разбирался, с чем это связано и каких цен на квадратные метры ждать в ближайшее время.

Аналитики сервиса объявлений ЦИАН выяснили, что стоимость жилья на первичном рынке выросла за год в среднем на 10%. Это данные в среднем по России. Больше всего квартиры подорожали в Самаре — на 11,4%. В Москве цены выросли на 5,5%, а в Санкт-Петербурге — на 4%.

Почему дорожают квартиры?

По данным аналитического центра "ИНКОМ-Недвижимость", средний чек покупки на рынке новостроек старой Москвы сегодня составляет 14,7 млн рублей — это на 12% больше, чем в прошлом году. В Новой Москве квартиры стоят в среднем 7 млн рублей (+16%), в Подмосковье — 4,5 млн рублей (+7%).

Эксперты связывают подорожание недвижимости с переходом рынка новостроек на работу по эскроу-счетам. Новые правила расчёта вступили в силу с 1 июля. Правда, для застройщиков на первое время действует ряд послаблений. Так, если объект готов более чем на 30%, то можно завершить работу по старой схеме. Также генеральный директор УК "Росинвестотель" Кирилл Иртюга добавил, что на цены повлияли ещё и повышение НДС, введение проектного финансирования, а также восстановление покупательской способности.

— Вырос спрос, что в свою очередь привело к увеличению стоимости квадратного метра. Прежде всего на однокомнатные квартиры, ведь это самый ходовой формат жилья, — пояснил Кирилл Иртюга.

Как будут меняться цены на квартиры?

Заместитель директора департамента новостроек "ИНКОМ-Недвижимость" Валерий Кочетков отметил, что ранее из-за риска повышения себестоимости строительства девелоперы анонсировали рост цен в диапазоне 10–15%. В первую очередь в жилых комплексах, которые выйдут на рынок после 1 июля. Впрочем, даже в тех проектах, которые остались на реализации по старым правилам, говорили о возможном удорожании в пределах 10%.

Это объясняется тем, что застройщики были вынуждены выделить дополнительные ресурсы, чтобы успеть довести свои ЖК до 30-процентной готовности, которая позволяет им работать на прежних условиях. По словам Валерия Кочеткова, большинству игроков рынка это удалось, то есть, по сути, финансовая модель их деятельности не изменилась. Однако многие продавцы всё же повысили стоимость своих объектов, пусть и не столь значительно. По сравнению с началом года цены предложения выросли на 5–7%.

— В проектах, реализуемых по старым правилам, цены могут остаться на нынешнем уровне, а где-то даже потребуется дисконт. Следующий ход — за ключевыми игроками отрасли, которые будут выводить на рынок проекты, реализуемые через эскроу-счета. Ценообразование в этих ЖК во многом определит конъюнктуру рынка. Согласятся застройщики уменьшить свою маржу и продавать жильё с минимальным профитом или решат включить дополнительные расходы на обслуживание кредитов в стоимость квартир, покажет время, — полагает эксперт.

Если девелоперы, по мнению Кочеткова, выберут второй вариант, то можно увидеть значительный рост цен, в том числе в тех проектах, которые реализуются по старой схеме. Дальнейшее ценообразование будет зависеть от покупательской возможности населения.

Кирилл Иртюга считает, что предпосылок для снижения цен на жильё пока нет. Более того, в строящихся домах по мере выхода на новую стадию готовности они будут только повышаться.

Он отметил, что недавнее снижение ключевой ставки до 7,25% не окажет сильного влияния на этот процесс. При этом банки предлагают различные ипотечные программы, которые позволяют нивелировать высокий входной порог по стоимости жилья.

— Помимо жилья тенденции к росту показывают проекты комплексного освоения территорий и МФК, включающие жилую, коммерческую и гостиничную функции. Для инвесторов и девелоперов это определённая диверсификация рисков, так как есть возможность варьировать объём того или иного сегмента в зависимости от рыночной ситуации, — говорит Кирилл Иртюга.

Если заглянуть в будущее, то в городах-миллионниках стоимость недвижимости, скорее всего, будет вести себя так же, как и в Москве. Такого мнения придерживается генеральный директор компании "Релайт-недвижимость" Константин Барсуков. По его словам, делать прогнозы по ценам на жильё по всей России сейчас довольно сложно, так как помимо общеэкономических факторов в каждом регионе есть ещё и свои нюансы, которые могут кардинально изменить всю картину.