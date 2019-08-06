Деньги мимо фонда. Как пенсии пропадают в НПФ

В августе Генпрокуратура проведёт массовую проверку негосударственных пенсионных фондов. Причина в том, что НПФ всё чаще попадаются на махинациях. Из фондов исчезают колоссальные суммы. В результате многие россияне теряют деньги из накопительной части пенсии. Лайф разбирался, как защитить свои сбережения.

В Иркутске возбуждено пять уголовных дел, связанных с хищениями пенсионных накоплений. Об этом областная прокуратура сообщила 2 августа. В центре скандала оказалось АО "Негосударственный пенсионный фонд "Будущее". Как показала проверка, деньги туда неправомерно переводились из ПФР.

Схема была простой. Ничего не подозревающие граждане думали, что продолжают делать взносы в государственный Пенсионный фонд, тогда как их по поддельным документам уже давно перевели в коммерческий. "Будущее" — далеко не единственный проблемный НПФ. В ПФР подсчитали, что чаще всего жалобы поступают на пять-шесть фондов, которые они могли бы в первую очередь порекомендовать Генпрокуратуре для проверки. Уже несколько лет проблемы с НПФ решают в Центробанке.

Как не попасться на уловки НПФ

Пенсия у будущих пенсионеров будет состоять из страховой и накопительной части. Страховая никуда не переводится. Накопительную, в отличие от страховой, можно переводить из государственного фонда в негосударственный или обратно.

— При выборе НПФ риски всегда есть, но попытаться их избежать можно, — пояснила ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская. — Для начала нужно обратить внимание на продолжительность работы фонда, показатель его доходности от инвестирования пенсионных накоплений в систему обязательного пенсионного страхования, на оценки НПФ со стороны рейтинговых агентств и информацию о количестве застрахованных.

Чем крупнее активы фонда и акционер, тем меньше вероятность потери денег. Крупные НПФ, как правило, устойчивее, отметил руководитель GR-практики юридической компании Дмитрий Лесняк. Он рекомендует узнать, есть ли у фонда крупные судебные споры. Если недовольных клиентов очень много, то стоит выбрать другую компанию.

Нелишним будет узнать, есть ли возможность проверить состояние своего счёта прямо на сайте фонда в режиме онлайн. Впрочем, стоит помнить, что данный вид инвестирования нацелен на долгий срок, делать выводы по итогам одного-двух лет всё же не стоит, отметил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. Если же результатов нет дольше, то это повод задуматься о смене фонда.

Кстати, если НПФ обещает слишком высокий доход, стоит тоже насторожиться. Скорее всего, фонд вкладывается в рискованные стратегии, объяснил ведущий аналитик ООО "Бизнес инсайдер" Анар Исмаилов. Убедитесь, что НПФ является участником системы гарантирования прав застрахованных лиц. Информацию об этом можно найти на официальных сайтах Центробанка и ПФР, советует Оксана Красовская.

Пропадут ли деньги, если закроется НПФ

Накопительная часть пенсии при отзыве лицензии не сгорает в любом случае, пояснила Оксана Красовская. Если фонд был участником системы гарантирования пенсий, то её сохранность обеспечивает Агентство по страхованию вкладов. Если фонд не был участником, то компенсация идёт за счёт средств Центробанка. При ликвидации фонда инвестиционный доход возвращается застрахованному лицу после того, как будет продано имущество НПФ-банкрота.

— Мы рекомендуем следить за состоянием своего пенсионного счёта, знать размер своих накоплений, а также ежегодную сумму инвестиционного дохода, которую начисляет ваш НПФ, — говорит юрист. — Если видите, что накопления не увеличиваются на протяжении нескольких лет и доходность НПФ не растёт, это первый звоночек к тому, что уже стоит подумать о переходе в другой НПФ или вернуться в ПФР.

Впрочем, тут рассматривается ситуация НПФ-банкрота. Совсем иное дело, если ваши сбережения попали в руки мошенников. В такой ситуации собственных денег можно и не дождаться. По крайней мере, суммы на счетах могут оказаться намного меньше, чем предполагалось. При этом подсчитать реальные убытки крайне проблематично. Для этого нужно оценить недополученный инвестиционный доход.

— У НПФ более высокая доходность, — рассказал главный аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков. — Чтобы это понять, достаточно взглянуть на разницу в среднегодовой доходности лидеров в этой отрасли в сравнении с УК ВЭБ. Она занимается управлением накоплениями граждан, оставшихся в ПФР. Разница составляет 2–3%. За несколько десятков лет доход может оказаться больше на 30% и более. Однако все эти замечательные вычисления и доводы имеют реальное значение только в случае неизменности пенсионных параметров и стабильности национальной финансовой системы. На практике же этого нет, что нивелирует все достижения и успехи в увеличении пенсионных накоплений.