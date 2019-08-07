Рискованная ипотека. Чем опасен кредит с низким первоначальным взносом

У россиян растёт спрос на рискованную ипотеку — это кредит с очень маленьким первоначальным взносом. Финансисты бьют тревогу — многим заёмщикам грозит кредитная кабала. К тому же тут немало подводных камней, столкнуться с которыми могут даже самые дисциплинированные клиенты. Лайф разбирался, чем привлекательна и опасна рискованная ипотека.

По данным Объединённого кредитного бюро, с начала 2019 года около 25 тысяч россиян взяли потребительский кредит и почти сразу же за ним ипотеку. Исходя из этого, финансисты отметили тревожный тренд — люди берут кредит на первоначальный взнос.

Вообще, обычно минимальный взнос составляет порядка 20%. Тем не менее многие банки в последнее время становятся всё более лояльными к клиентам и снижают размер первоначального платежа до 10%, а то и меньше. В такой ситуации неудивительно, что стало больше желающих взять жильё в кредит. В том числе и тех, кто берёт заём для первоначального взноса, а среди них немало людей с плохой финансовой дисциплиной.

— На этом обычно дело не заканчивается. Как правило, у недисциплинированных граждан нет денег на ремонт и технику, поэтому они снова идут в банк. Так они постепенно обрастают кредитами и доводят себя до финансовой катастрофы, — говорит ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Риски кредита с низким первоначальным взносом

Руководитель департамента образования Института трейдинга и инвестиций "Феникс" Евгений Удилов считает, что низкий первоначальный взнос повышает риск не справиться с обязательствами. Дело в том, что банки прекрасно понимают: чем меньше сумма первоначального взноса, тем выше шанс, что заёмщик не справится с кредитом, появятся просрочки, а в худшем случае он и вовсе окажется банкротом. Банки закладывают в такое кредитование повышенные риски через повышенные проценты, поясняет Евгений Удилов. В итоге получается, что заёмщики, у которых и так сложности с деньгами, выплачивают кредит с более высокими процентами, чем те, кто взял ипотеку с большим первоначальным взносом.

Руководитель службы ипотечного кредитования "ИНКОМ-Недвижимость" Ирина Векшина пояснила, что помимо роста процентных ставок не стоит забывать и о том, что увеличивается срок кредита. В результате повышается размер ежемесячных платежей и увеличивается стоимость страховки.

— Также выше вероятность отказа банка в выдаче кредита. Банку приходится тщательно проверять трудовую деятельность заёмщика. У него, прежде всего, должна быть хорошая трудовая история (длительный стаж с неплохой зарплатой). Тогда как программой с низким первоначальным взносом (или даже совсем без него) обычно интересуются люди с нестабильным местом работы, мизерным доходом, а также не имеющие своей недвижимости, — пояснила Ирина Векшина.

Как не попасть в кредитную кабалу

Чтобы не доводить себя до финансовой катастрофы, Иван Капустянский советует сначала подсчитать, а вообще имеет ли смысл покупать квартиру при такой переплате.

— Прежде чем лезть в ипотеку, нужно сформировать "защитную подушку", как минимум в шесть раз превышающую расходы на текущее потребление. Деньги лучше хранить на депозите с возможностью частичного снятия и пополнения, — рекомендует эксперт.

Далее, по его словам, следует накопить максимально возможную сумму на первоначальный взнос. И конечно, прежде чем брать ипотеку, необходимо проанализировать все имеющиеся льготные программы. Возможно, вам удастся в них поучаствовать — и тогда ставки будут ниже.

Если и брать ипотеку с небольшим первоначальным взносом, то нужно чётко оценить свои силы. Например, если есть где жить, а квартиру можно какое-то время сдавать. В этом случае инвестиция может себя оправдать. Ещё один вариант снизить риски — это взять созаёмщика или поручителя. Тогда банк может пойти навстречу и дать кредит под более низкий процент.