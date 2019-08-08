Собаки подождут. В России стали покупать больше кошек

8 августа отмечается Всемирный день кошек. С каждым годом этот праздник отмечает всё больше россиян. Дело в том, что у нас в стране наметился тренд: кошек стали покупать больше, чем собак. Лайф разбирался, с чем это связано.

Елена Федотова разводит кошек уже больше десяти лет. Говорит, что если раньше в год удавалось пристроить 10 котят, то было хорошо. Сейчас разбирают больше 15. Часто приходят люди, которые раньше держали собачек декоративных пород. Елена считает, что спрос на кошек растёт из-за того, что их проще содержать. Всё-таки даже маленькую собаку нужно выгуливать, а у людей, особенно в больших городах, мало свободного времени.

Во втором квартале этого года новых хозяев нашли на 13% больше кошек, чем собак, тогда как годом ранее разрыв составлял всего 6%. Такова статистика сервиса бесплатных объявлений "Авито". Там отметили, что больше всего спрос на кошек вырос в Приволжье. Например, в Ижевске их покупали на 78% чаще, чем собак, в Ульяновске — на 62%, а в Уфе — на 52%. При этом аналитики сервиса отметили, что кошку можно купить в среднем за 1820 рублей, что на 70% дешевле собаки — 5980 рублей. Это средние данные по стране.

Косвенным образом о повышении спроса на кошек говорит и рост продаж кормов. Так, по данным ОФД "Такском", продажи корма для кошек выросли на 15% по сравнению с прошлым годом. Это характеризует и рост рынка в целом. По данным Euromonitor, в прошлом году объём рынка товаров для животных в России составил 177,4 млрд рублей. Для сравнения: годом ранее было 164,4 млрд рублей. Всё это говорит о том, что денег на питомцев наши соотечественники не жалеют.

В такой ситуации неудивительно, что самыми популярными породами кошек оказались далеко не самые дешёвые шотландские и британские. Более того, в пятёрку лидеров продаж на "Авито" вошли мейн-кун, канадский сфинкс и бенгальская. Цены порядка 4000–6000.

Тут надо отметить, что на сайтах объявлений часто продают животных по небольшим ценам. Нередко отдают даже задаром. Так бывает, когда не удаётся продать кого-то из котят, а он уже подрастает. Реальная рыночная стоимость такого животного может быть в разы выше. Так, в зависимости от родословной, экстерьера и состояния здоровья стоимость породистых кошек может колебаться в районе 50–150 тыс. рублей.