Штрафы на пенсию. У кого пропадут деньги в НПФ

Представители НПФ выступили с инициативой, чтобы Центробанк на законодательном уровне урегулировал вопрос смены одного негосударственного пенсионного фонда на другой. Он должен максимально облегчить штрафную нагрузку на будущих пенсионеров. Лайф разбирался, сколько денег потеряли россияне при смене НПФ и кому ещё грозят потери.

Россиян в будущем могут ждать изменения, касающиеся нового закона о переходе из одного негосударственного пенсионного фонда в другой. По крайней мере, с такой инициативой выступают в НПФ, и её рассматривают в Центробанке. Некоммерческие пенсионные фонды разделились на два лагеря. Одни утверждают, что оптимально будет законсервировать базу до принятия закона. Другие — что лучше всего ввести временные ограничения по переводу пенсионных накоплений.

Управление средствами пенсионных накоплений даёт право гражданину выбирать себе страховщика для их инвестирования. Страховщиком может быть негосударственный пенсионный фонд (НПФ) или ПФР в лице управляющих компаний (УК).

Сколько раз можно менять страховщика Менять страховщика можно ежегодно (досрочный переход) или раз в 5 лет (срочный переход) Фото © Shutterstock

Стоит отметить, что из-за начала действия новых законодательных норм в 2015 году возникла проблема потери доходов. Эти нормы предполагают штрафные санкции за смену страховщика чаще, чем раз в пять лет.

Сколько денег потеряли За четыре года действия нормы граждане потеряли свыше 108 млрд рублей инвестиционного дохода Фото © ТАСС / Максим Стулов