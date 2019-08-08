Цены пошли в рост. Почему в России резко подорожал хлеб

Темпы роста цен на хлеб ускорились втрое. В январе-июле он стоил в магазинах на 7,7% больше, чем в прошлом году. При этом больше всего подорожал чёрный хлеб — на 9,6%. Лайф разбирался, с чем это связано.

По данным Росстата, хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки стоил в июне 50,54 рубля за килограмм. Это на 9,6% больше, чем в прошлом году. Для аграриев и представителей торговых сетей рост цен не стал сюрпризом. В ассоциации "Руспродсоюз" ещё зимой предупреждали: цены на муку выросли на 30%, что должно спровоцировать повышение оптовых цен на 6–7%. Прогноз ассоциации оправдался, и хлеб стал уверенно дорожать.

— На мой взгляд чёрный хлеб дорожает под действием нескольких причин, — пояснил Лайфу независимый эксперт пищевой промышленности Леонид Хазанов. — Во-первых, подходят к концу запасы зерна старого урожая и произведенной из него муки. Уборка же нового только стартовала и то не во всех регионах России. Во-вторых, дождливая погода нынешним летом приведёт к сокращению объёма убираемых зерновых культур, поэтому агропредприятия могли уже начать потихоньку поднимать на них цены.

Кроме того, производители зерна сильно зависят от цен на минеральные удобрения, средства защиты и топливо, а они дорожают. Как поясняет Леонид Хазанов, у самих магазинов растут издержки, которые те тоже перекладывают на покупателей.

Как поясняют в АКОРТ (Ассоциация компаний розничной торговли), цены на хлеб в магазинах повысились из-за роста цен на зерно, а его в свою очередь спровоцировал, в частности, рост цен на топливо. Так что вполне вероятно, что рост цен на зерно продолжится. По прогнозам Леонида Хазанова, чёрный хлеб в этом году может прибавить в цене ещё несколько процентов.