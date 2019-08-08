В очереди к большому пирогу. Кто скупает "Газпром"?

Эксперт-аналитик компании "Финам" Алексей Калачев — о том, кто мог бы быть потенциальным инвестором самой дорогой компании РФ.

В СМИ появилась информация со ссылкой на Bloomberg, что дочерние компании "Газпрома" уже осенью могут продать оставшиеся у них квазиказначейские акции "Газпрома" на сумму $3 млрд. В специализированных трейдерских пабликах в Сети тут же появились слухи, что "кто-то скупает "Газпром".

Речь идёт, скорее всего, о передаче акций, "припаркованных" на балансах дочерних компаний "Газпрома", в руки тщательно отобранных инвесторов. Скупкой можно было бы назвать целенаправленные покупки акций на свободном рынке, причём в большом количестве. Но "Газпром" — самая дорогая компания на российском фондовом рынке. Сегодня она стоит почти 5,5 триллиона рублей. Чтобы купить хотя бы 1% её акций, нужно иметь более 55 миллиардов рублей, а скорее всего, гораздо больше, поскольку такая скупка загнала бы цену акций под небеса. На Московской бирже за целый день торгов покупают и продают акций "Газпрома" в среднем на 5‒10 миллиардов рублей.

Последними, кто пытался скупать акции "Газпрома" на рынке, были компании американского инвестора Уильяма Браудера. Это было ещё до того, как произошла "либерализация" рынка акций "Газпрома" в 2006 году. Как известно, у этих компаний был не очень продуктивный финиш, а на самого бизнесмена впоследствии было заведено уголовное дело.

Продажа "квазиказначейских" (то есть находящихся на балансе дочерних структур компании) акций, если она действительно имеет место быть, ведь пока что информация неофициальная, произойдёт как нельзя вовремя. Они выросли в цене в полтора раза с начала года, и это ещё не предел. Покупались акции наверняка ниже, и "Газпром" на этой продаже даже заработает. Однако хотя такого рода сделки сейчас оформляются через биржу — на свободный рынок они не попадут, ведь продажа такого большого пакета попросту обрушит котировки.

Интерес к этим бумагам сейчас большой, но мало кто сможет сразу выложить такую крупную сумму. Уже только по этой причине можно предполагать, что акции будут отданы заранее подобранному покупателю и по оговорённой цене.

Контрольный пакет "Газпрома" в размере 50,23% принадлежит государству, в том числе — 38,37% через Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, 10,97% — через АО "Роснефтегаз" и 0,89% — через ОАО "Росгазификация". Перед "либерализацией" рынка акций "Газпрома" государство с таким трудом собирало контрольный пакет, что, скорее всего, ещё долго не расстанется с ним и даже продажу более-менее крупных пакетов допустит только в доверенные руки. Поэтому если продажа 3,7% действительно произойдёт, то эти бумаги не уйдут далеко.

Говорят, что к покупке причастны структуры, близкие к Аркадию Ротенбергу, но это лишь слухи, которые официально опровергаются. Кто станет реальным владельцем проданных бумаг, неизвестно. Мы можем этого и вовсе не узнать, если покупатель или продавец сами не объявят об этом. "Газпром" по закону в отчёте эмитента обязан раскрывать только владельцев пакета величиной не менее 5% от общего объёма выпущенных акций. Но даже при превышении 5% этого легко избежать, если "распылить" акции между разными компаниями.

Покупая акции "Газпрома", неизвестный инвестор вкладывает средства в надёжный и растущий актив. К следующему году "Газпром" завершит строительство сразу трёх больших и дорогостоящих объектов — газопроводов "Сила Сибири" в Китай, "Турецкий поток" и "Северный поток — 2" в Европу. Начиная со следующего года капитальные затраты компании будут снижаться, начнут сокращаться долги, и вырастет экспорт природного газа. К тому же "Газпром" обещает поднять выплату дивидендов до 50% от своей чистой прибыли (сейчас он платит около 27%). Покупатель акций "Газпрома" имеет хорошие шансы заработать на их росте. И вряд ли это будут случайные, посторонние для "Газпрома" люди или структуры.