Паническая атака. Как обвал нефти и юаня скажется на курсе рубля

Эта неделя стала очень тяжёлой для рубля. На рынках началась паника. Нефть подешевела до семимесячного минимума. Курс юаня к доллару обновил минимум 2008 года. Это стало следствием обострения торговой войны КНР с США, которая отражается и на российской валюте. Как хаос на мировых рынках повлияет на курс рубля?

В августе исчезли практически все факторы, за счёт которых рубль укреплялся с начала года. Сейчас его поддерживают только популярность ОФЗ, дефляция июня — июля и повышение доступности российских активов для инвестиций, перечисляет заместитель председателя правления "Локо банка" Андрей Люшин. Всё это внутренние и сезонные факторы. При этом самые большие колебания курса обычно происходят под влиянием внешних обстоятельств, а они сейчас складываются не в пользу российской валюты.

По словам Андрея Люшина, на рубль оказывают влияние нефтяные котировки, санкционная риторика США, торговая война США и КНР. Причём роль цен на чёрное золото имеет сейчас определяющее значение, а они будут во многом зависеть от исхода торговой войны. Важно, к кому перейдёт инициатива в вопросе регулирования нефтяных отношений. Если к США, то Китай перестанет закупать нефть у Ирана и цены ринутся к 65–70 долларам за бочку, если к Китаю, то ограничения США могут быть проигнорированы, и тогда цены могут рухнуть к 50–55, считает Андрей Люшин. По его прогнозам, рубль в ближайшее время будет балансировать в интервале 64–66 за доллар и очень чутко реагировать на изменения внешнего фона.

— США планируют ввести пошлины на китайские товары, — поясняет главный стратег компании "Универ капитал" Дмитрий Александров. — Пекин в свою очередь рекомендовал своим бизнесменам воздержаться от покупки американских сельхозтоваров. Это и привело к резкому ослаблению нефтяных котировок: цена упала ниже 57 долларов за бочку Brent. К сожалению, благополучие рубля серьёзно зависит от нефти, и, если цены упадут ниже 54 долларов, могут возникнуть проблемы.

Директор офиса продаж "БКС брокер" Вячеслав Абрамов считает, что, пока нефть будет выше 50 долларов за баррель, рубль не рухнет ниже 70 за доллар. По его прогнозам, российская валюта будет торговаться в диапазоне 64–66 в августе, но к концу года снизится до 70. Это будет связано с глобальным уходом инвесторов из рисковых активов и начинающейся рецессией в мировой экономике.

— На рынках паника, — говорит эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. — Судя по всему, китайское правительство не готово прощать Трампу его последний выпад. В КНР не только не собираются сдавать позиции на торговых переговорах, но и вполне могут решиться на ответные меры. Падение юаня привело к росту стоимости нефти для китайских покупателей. Это оказывает давление на котировки сырья, но влияние данного фактора на курс рубля крайне ограниченно. Если не появится новых негативных инфоповодов, то курс останется в диапазоне 64,5–65,6 за доллар.

Впрочем, дальнейшее развитие событий на валютном рынке пока не так очевидно, как может показаться на первый взгляд. К примеру, руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман обращает внимание, что у рубля есть поддержка и извне. Дональд Трамп крайне недоволен высоким курсом доллара, который снижает доходы от экспорта американских товаров и даёт конкурентные преимущества другим странам, прежде всего тому же Китаю. Он всячески ратует за ослабление американской валюты.

Такое давление "рикошетом" воздействует и на ограничение цены доллара в рублях, отмечает Марк Гойхман. По его прогнозам, в ближайшие месяцы курс российской валюты будет несколько выше нынешнего, но останется в диапазоне 64–67. Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский тоже считает, что обвала рубля пока ждать не стоит. Он отмечает, что новости, связанные с новым раундом пошлин в отношении китайских товаров, импортируемых в США, уже заложены в текущих котировках. Так что не стоит и переоценивать влияние торгового конфликта на стоимость рубля.

— В сложившейся ситуации страны ОПЕК должны будут предпринять своевременные меры, чтобы не допустить свободного падения цен на нефть до 50 долларов за баррель, — отмечает эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. — Низкие цены на нефть беспокоят и другие страны. Так, Саудовская Аравия, которая уже снизила добычу больше, чем требовалось по соглашению ОПЕК+, заявила, что не потерпит продолжающегося падения цен. Соответственно, в перспективе ситуация может нормализоваться. При этом, если на какое-то время нефть подешевеет до 55,4 доллара, курс рубля продолжит слабеть до 66,15.