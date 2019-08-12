Бонусы с подвохом. Чем опасны кобрендинговые карты

Банки и магазины сейчас активно заманивают клиентов с помощью кобрендинговых карт. С их помощью можно получить множество бонусов и скидок. Обычно предложения действительно выглядят крайне заманчиво. Впрочем, не всё так просто. Лайф выяснил, как магазины заставляют покупателей переплачивать и какие подводные камни таят в себе кобрендинговые карты.

Розничные сети магазинов, сервисов и заправок сейчас активно сотрудничают с банками. Они выпускают совместные карты с начислением бонусных баллов за покупки. Всё просто: человек оплачивает покупку в магазине — партнёре банка и получает за это скидку или бонус.

Например, каждый месяц держатели карт могут получать баллами несколько процентов от суммы покупок по ней. Чем больше потрачено, тем больше бонусов. Эксперты отмечают, что пользоваться такой картой выгодно тем, кто часто ходит в один и тот же магазин или же летает одной авиакомпанией. Однако здесь нужно уметь сравнивать условия разных программ лояльности.

— Можно просто копить мили и тратить их на услуги любых авиакомпаний, можно получать по карте кешбэк и точно так же тратить его во всех торговых точках. Зачастую люди не подсчитывают, что для них выгоднее, они опираются на свой повседневный опыт и силу бренда. Если у человека есть привязанность к определённому бренду, то ему будет приятно отождествлять себя с ним через платёжные карты и другие системы, — объясняет преимущества Марк Шерман, управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C.

Но, несмотря на заманивающие предложения от партнёров, есть у кобрендинговых карт и ряд недостатков.

Так, заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова отметила, что кобрендинговая карта привязывает клиента к определённым магазинам, ограничивая его в выборе. Человек начинает по привычке пользоваться услугами только магазина — партнёра банка. При этом на практике в соседнем магазине цены могут быть ниже.

Ещё одним минусом карты является ограниченность продукта. Заместитель председателя правления "Локо-банка" Андрей Люшин объясняет, что карта, которая действует, например, только в магазине "Перекрёсток", не будет пользоваться популярностью у покупателей "Пятёрочки".

— Ещё один риск — навязывание покупок. Многие встречали надпись на ценнике "Стоимость с картой". В результате покупатель как минимум задумывается о приобретении не нужного ему в данный момент товара лишь потому, что на него действует скидка, — пояснил Андрей Люшин.

По мнению аналитика управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александра Осина, положительным аспектом кобрендинга, безусловно, являются скидки. Однако за эти скидки магазины и банки стремятся получить как минимум время своего клиента. Он пояснил, что банки и торговые компании будут направлять клиенту СМС-оповещения (в том числе платные, если не обговорить отказ от них при заключении договора кобрендинга).

Начальник отдела инвестидей компании "БКС Брокер" Нарек Авакян назвал ещё один минус кобрендинговой карты — более высокие комиссии и обслуживание. Правда, в целом эксперт увидел лишь положительную сторону.

Он считает, что в дальнейшем использование кобрендинговых карт будет набирать обороты. Дело в том, что в условиях стагнирующего спроса многим компаниям приходится бороться за клиента, они вынуждены предлагать для этого всё новые и новые сервисы.