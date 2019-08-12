Из аптек пропадают дешёвые лекарства. Как изменятся цены на медпрепараты

В России дорожают популярные лекарства. При этом препараты низкого ценового сегмента начинают исчезать из аптек. В результате покупатели вынуждены брать более дорогие аналоги. Лайф разбирался, что происходит с ценами на лекарства и какие препараты больше всего подорожают к осени.

По данным Росстата, с начала года в России начал дорожать валидол. Только за июль цены на препарат выросли на 1,4%. Примерно так же подорожал корвалол. Йод прибавил в цене 3,1%. Аналогичная ситуация и с рядом других дешёвых препаратов. При этом меняется и соотношение лекарств разных ценовых категорий на полках аптек. За первое полугодие продажи дорогих лекарств в сегменте дороже 500 рублей выросли почти на 8%, а в категории от 50 до 150 рублей упали на 3%. Примерно на столько же снизились продажи и в сегменте от 150 до 500 рублей. Это статистика компании DSM Group, которая занимается мониторингом фармацевтического рынка.

— Лекарства относятся к категории товаров, у которых низкая эластичность спроса по цене, — рассказал руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман. — При подорожании спрос на них мало меняется — ведь это группа жизненно нужных товаров. Поэтому у производителей и продавцов велик соблазн повышать цены.

Цены повышаются из-за инфляции, уверяет представитель крупной сети столичных аптек. В такой ситуации продавать дешёвые лекарства становится невыгодно. Аптеки бьются за увеличение среднего чека, а увеличить его проще с помощью дорогих препаратов. Впрочем, статистика Росстата показывает, что лекарства дорожают опережающими темпами. В первом полугодии 2019 года стоимость медикаментов повысилась в среднем на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В целом же потребительская инфляция за это время составила 5,1%.

— В этом одна из причин "вымывания" относительно дешёвых лекарств из ассортимента — они просто становятся дороже и переходят в иную категорию, — пояснил Марк Гойхман. — С другой стороны, аптекам во многих случаях невыгодно продавать недорогие медикаменты. Конкуренция на аптечном рынке высока, с увеличением инфляции, налогов, накладных расходов уменьшается рентабельность аптек, которую сейчас эксперты рынка оценивают в 1,5 — 8%. Соответственно, для поддержания бизнеса торговля ищет возможность увеличения цен. Для недорогих лекарств это сделать относительно легче. Можно предположить, что и в дальнейшем увеличение цен на лекарства будет опережать инфляцию и во втором полугодии сохранится на уровне порядка 6%.

Людям с низким достатком приходится сложно не только из-за аппетитов ретейлеров, но и благодаря неправильной оценке стоимости препаратов Минздравом, отметил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. Ведомство установило слишком низкую начальную максимальную цену (НМЦК) для госзаказов, из-за чего многие фармацевтические компании отказываются от реализации продукции. В первой половине этого года не состоялось более четверти госзакупок, что достаточно сильно затрудняет обеспечение лекарствами, в первую очередь низкой ценовой категории.

— Страдают и больные ВИЧ: запас ламивудина в стране подходит к концу, так как устанавливаемые покупателями цены не учитывают интересы производителей, — пояснил Геннадий Николаев. — Учитывая серьёзность заболевания и число больных в нашей стране — ситуация складывается критическая.

Сейчас фармацевтические компании пытаются стимулировать продажи именно их препаратов в аптечных сетях, рассказал ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Они предоставляют более выгодные условия. Например, фиксированные бонусы вне зависимости от продаж или повышенные выплаты в случае выполнения плана. Аптечным сетям в условиях сужающегося спроса, безусловно, выгодней получать гарантированный доход в виде бэк-маржи. В результате сети вытесняют более дешёвые препараты и корректируют свой ассортимент, делая упор на более выгодные для себя препараты, пояснил Иван Капустянский.