Валютные риски. Чем опасны кредиты в долларах и евро

В погоне за низкими процентами россияне стали охотно брать кредиты в валюте. Однако в Роспотребнадзоре предупредили, что от этой идеи лучше отказаться. Об опасностях валютного кредита — в материале Лайфа.

В апреле 2019 года ситуация с выплатами по кредитам среди россиян значительно ухудшилась. Долг составил почти 448 миллиардов рублей. Это самый высокий показатель с начала 2012 года.

Кроме того, по данным исследований Всемирного банка и Роспотребнадзора, около 60% российских заёмщиков испытывают трудности с погашением взятых кредитов. Треть российских семей призналась, что на кредитные выплаты и бытовые нужды они тратят 75% всех своих доходов.

В попытках сэкономить россияне идут на риски. Например, берут кредиты в валюте. Так ставка гораздо ниже, чем по рублёвым кредитам. Но при всём этом велики шансы только усугубить и без того тяжёлую ситуацию с выплатами.

Подводные камни валютного кредита

Одна из причин, почему опасно брать такой кредит, — это валютные колебания. В случае резкого изменения курса повышается риск просрочки.

— Брать такой заём крайне рискованно, если нет постоянного стабильного дохода в валюте кредита. Для личных целей брать его не рекомендуется в принципе. Для бизнес-проектов — только если для работы на экспорт (то есть, опять же, для получения валютной выручки), — говорит Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей компании "БКС Брокер".

Заместитель председателя правления "Локо-банка" Андрей Люшин добавил, что предсказать динамику валютных курсов с большой точностью и на длительный срок фактически невозможно. Точно так же невозможно сказать, как изменится экономика через год-два.

Обязательно нужно учитывать комиссию за конвертацию валюты, которая составит порядка двух-трёх процентов от всей суммы кредита в пересчёте на весь срок. Таким образом, количество издержек может серьёзно сократить получаемые выгоды.

Самыми опасными являются кредиты на небольшой срок в валюте под относительно высокий процент, а долгосрочные кредиты под относительно низкий процент несколько менее рискованны. Такого мнения придерживается Наталья Мильчакова, заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари".

— На мой взгляд, в этом году и в течение нескольких ближайших лет занимать в валюте категорически не стоит. Особенно если речь идёт о займах в долларах США или евро, так как мы находимся под угрозой более жёстких санкций со стороны США и, возможно, других стран коллективного Запада, а также под постоянной угрозой нового витка девальвации рубля, — поясняет Наталья Мильчакова.

Когда валютный кредит может быть выгодным?

Брать валютный кредит имеет смысл лишь в том случае, если он используется для масштабных покупок за границей. При этом главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович отмечает, что желательно, чтобы заёмщик уже на момент подачи заявки на предоставление кредита получал доход в иностранной валюте и мог рассчитывать на сохранение его стабильности в длительной перспективе.

Андрей Люшин отметил три ситуации, при которых валютный кредит более-менее был бы выгоден. По его словам, это низкие процентные ставки, возможность положительной (для кредитора) динамики валют и сама валюта. Таким образом, получить выгоду от валютного кредита можно и в том случае, если вам предстоят траты на образование или путешествия.