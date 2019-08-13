Ищите деньги. Кому снижают пенсии и как этого избежать

В понедельник, 12 августа, в ПФР сообщили, как учёба влияет на будущую пенсию. Оказывается, если долго стажироваться, придётся серьёзно потерять в выплатах. Это одна из причин, по которой пенсия может оказаться меньше, чем ожидалось. Впрочем, не единственная. Сейчас многие пенсионеры жалуются, что, проработав всю жизнь, получают меньше, чем соседи-тунеядцы. Некоторые столкнулись и вовсе с неожиданной проблемой – выплаты сократились. Лайф разбирался, на какие уловки идут работодатели, чтобы снизить отчисления в ПФР, почему могут понизить пенсию и что делать, чтобы вернуть пропавшие деньги.

— Всю жизнь работала, со школьной скамьи, и училась параллельно, три образования получила. А тут узнаю, что у соседа пенсия — ровно как у меня! Но я же знаю, что он всю жизнь пил, гулял, вечно у магазина с приятелями околачивался. И что в итоге? Получаем одинаково, — так звучит одна из типичных жалоб людей, только пополнивших ряды пенсионеров.

При ближайшем рассмотрении таких историй выясняется, что в ПФР выплаты назначили правильно. Оказывается, у "соседа-тунеядца" всё это время где-то формально лежала трудовая книжка и предприятие делало отчисления в пенсионный фонд. В то же время у настоящей труженицы часть стажа не была учтена, так как документы не были оформлены должным образом. Время учёбы тоже не засчиталось.

По закону о страховых пенсиях, в стаж включается только то время, когда делаются взносы в пенсионный фонд. Таким образом, в трудовой стаж не засчитывается период обучения в институте и на курсах повышения квалификации. Исключением могут стать случаи, когда человек совмещал учёбу с работой. Но и тут есть нюанс.

В ПФР обращают внимание, что работодатель имеет право заключать ученический договор на обучение или переобучение без отрыва или с отрывом от работы. В таком случае ученикам выплачивается стипендия, но с неё не делают страховые взносы. Время такой стажировки не идёт в страховой стаж, а значит, не учитывается при начислении пенсии.

— Стажировку могут использовать для того, чтобы не делать отчисления в пенсионный фонд, и здесь уже работнику нужно смотреть, нужно ему это обучение или нет, — говорит руководитель GR практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк. — Важны и сроки такой стажировки. Стоит задуматься, если она длится больше года, а условия не меняются. Можно обсудить ситуацию с работодателем. Чтобы сэкономить на отчислениях, компании используют разные схемы: оформляют часть зарплаты как премию, делают официальную и неофициальную части, заключают договоры с самозанятыми и ИП.

Если сотрудник собирается пройти стажировку и хочет, чтобы этот период был засчитан ПФР, ему придётся внимательно следить за тем, какие документы он подписывает, отметил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. Чтобы увеличить будущую пенсию, необходимо требовать хотя бы минимальную официальную зарплату на время стажировки. Тогда в пенсионный фонд будут производиться пусть и формальные, но отчисления, а значит, будет идти стаж.

Тем, кто выходит на пенсию сейчас, а часть стажа потерялась в прошлом, доказать что-либо сегодня с помощью выданных задним числом справок почти нереально, поясняет руководитель департамента образования института трейдинга и инвестиций "Феникс" Евгений Удилов. По его словам, на количество накопленных пенсионных баллов, а значит, и на размер пенсии куда в большей мере влияет не стаж, а средняя зарплата по ведомостям, особенно в последние годы работы. Поэтому главное, о чём стоит позаботиться, — это попробовать убедить своего работодателя хотя бы в остающиеся до пенсии несколько лет платить белую зарплату. Ещё один вариант, отмечает эксперт, — отложить выход на пенсию на один-два года. Таким образом удастся заработать на более высокую пенсию за счёт специальных премиальных коэффициентов.

— Чтобы не было проблем с пенсией, нужно проверять страховые взносы, которые отправляет в ПФР работодатель, — поясняет директор компании "ФинИст" Екатерина Семенкова. — У ПФР есть своя база данных, чтобы все отчисления были учтены. Чтобы проверить, сколько денег переводил работодатель, достаточно заказать выписку из ПФР.

Бывает и так, что пенсионеру вдруг приходит пенсия значительно меньше обычного. Например, могли удержать сумму, ранее переплаченную по тем или иным причинам, или задолженность по коммунальным платежам, или своевременно неоплаченным штрафам. Обычно служба судебных приставов направляет пенсионеру уведомление, предупреждая о грядущем списании. Впрочем, бывает и так, что письмо не доходит. В таком случае уменьшение пенсии становится сюрпризом. Правда, в подобной ситуации, после того как долг будет компенсирован, выплаты придут в норму.

Ещё один фактор, влияющий на уменьшение пенсии, — переезд в другой город. Однако в этом случае изменения носят постоянный характер. Дело в том, что при переезде может измениться региональный коэффициент, который учитывается при расчёте выплат. Здесь один из вариантов решения проблемы — при возможности сохранить регистрацию в том населённом пункте, где платили больше. В любом случае, чтобы узнать, на каком основании сделали вычет из пенсии, сначала надо обратиться за письменным разъяснением в ПФР. Если в фонде не удастся разобраться с проблемной ситуацией, то нужно обращаться в суд.