Фильтр от афер. Изменились правила регистрации сделок с недвижимостью

С 13 августа вступает в силу закон, который меняет правила регистрации сделок с квартирами. Что изменилось и как это отразится на рынке недвижимости?

В мае разразился скандал. В "Фейсбуке" москвич Роман Салтовский выложил жуткую историю о том, как у него украли квартиру с помощью цифровой подписи. Сначала он увидел в квитанции об оплате услуг ЖКХ новую фамилию, а потом выяснил в Росреестре, что жильё своё подарил. Причём сделку завизировали электронной подписью. На самом деле квартиру свою Роман никому не дарил. Даже подписи электронной у него не было. Просто оказалось, что мошенники вскрыли его аккаунт на сайте госулуг.

Проблема электронных подписей уже давно волновала и собственников квартир, и законодателей. Теперь правила заочных сделок скорректировали. С 13 августа вступил в силу закон, по которому нельзя будет просто заверить сделку электронной подписью. Сначала собственник должен будет уведомить Росреестр о том, что собирается совершить заочную сделку с использованием электронной подписи.

— Причём заявление подаётся на бумаге. После этого в ЕГРН вносится специальная отметка. Иначе заочную сделку совершить не удастся, — пояснил замглавы Федеральной кадастровой палаты Павел Чащин. — В противном случае документы о регистрации перехода права собственности, поданные в электронном виде и заверенные ЭП, будут возвращены без рассмотрения.

Замглавы Кадастровой палаты также отметил, что с 2013 года у собственников появился хороший способ защититься от мошенников. Они могут подать заявление о внесении в ЕГРН записи, что любые сделки с их имуществом запрещены без личного участия собственника. В таком случае, даже если у мошенников будет нотариально заверенная доверенность, они не смогут совершить никаких сделок от имени настоящего собственника.