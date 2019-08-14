Конфликт на крипторынке. Торговая война между США и Китаем меняет курс биткоина

За неделю биткоин подешевел почти на 1000 долларов. Курс монеты колеблется около 11 300. Виной всему плохие новости и махинации спекулянтов. При этом американские аналитики уверяют, что на криптовалюты серьёзно влияет обострение торговой войны между США и Китаем. Лайф разбирался, куда движется курс биткоина.

На этой неделе снова рухнули надежды криптоинвесторов на запуск биткоин-ETF. Это инвестиционный фонд, который дал бы возможность зарабатывать на изменении курса криптовалюты без страха потерять свои монеты. Многие участники рынка были уверены: стоит запустить ETF, как стоимость биткоина резко возрастёт. В августе их постигло очередное разочарование. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) снова отложила рассмотрение всех заявок на запуск биткоин-фондов. Эта новость совпала с падением курса цифрового золота.

При этом американские аналитики один за другим уверяют, что обострение торговой войны между США и Китаем может весьма позитивно отразиться на крипторынке. Именно с этим конфликтом они связывали рост спроса на биткоин в последние месяцы. Такие заявления всё лето звучат со страниц Reuters, Bloomberg и The Wall Street Journal. Компания Grayscale Investments опубликовала исследование, в котором авторы рассматривают биткоин как хороший инструмент для сохранения денег в нестабильной обстановке. Такое же мнение высказал и основатель криптовалютного хедж-фонда BKCM Брайан Келли.

Впрочем, тревожных новостей на крипторынке всё-таки больше, чем позитивных. В частности, на этой неделе тот же Bloomberg сообщил, что Китай готовится выпустить собственную криптовалюту. При этом стоит вспомнить, что ещё в сентябре 2017 года Национальный банк Китая запретил проведение операций по выпуску и продаже криптовалют и токенов. У ряда инвесторов появились опасения, что если в КНР появится собственная крипта, то есть риск, что поддержка торговой войны для биткоина закончится. По мнению американских аналитиков, спасать деньги в цифровом золоте стремились именно китайские инвесторы. Они-то и стимулировали рост курса криптовалюты. Так что же сейчас больше всего влияет на биткоин?

— Криптовалютный рынок угрожает традиционной банковской системе, поэтому регулирующие органы многих стран, в том числе и США, будут активно выступать против него, — считает эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. — Из-за решения SEC биткоин так и не смог укрепиться выше 12 000 долларов. Тем не менее традиционные банки начинают осознавать, что они уступают место новой волне криптовалют. Так что в дальнейшем можно ждать укрепления биткоина.

Сейчас курс криптовалют практически полностью зависит от действий спекулянтов, полагает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Тренды формируются за счёт крупных сделок. По его словам, появление биржевых инвестиционных фондов на цифровую монету глобально не изменит ситуацию, как и их отсутствие. Стоит вспомнить некогда долгожданный фьючерс на биткоин, который был запущен биржами CME и CBOE. Впоследствии оказалось, что они были не так востребованы, как ожидалось. Объёмы торгов остаются очень низкими. Это говорит о том, что профессиональное сообщество не воспринимает инструмент даже в качестве спекулятивного с высоким риском. Отсюда напрашивается вывод, что криптовалюта по-прежнему интересна лишь небольшому кругу людей, а также в качестве обслуживания теневого сектора мировой экономики. Иначе спрос на фьючерсы был бы другим, заключает аналитик.

— Уже в самое ближайшее время курс биткоина может снизиться до 9500 долларов, — прогнозирует эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. — Вероятнее всего, недавний рост цен произошёл благодаря действиям крупных держателей биткоина или манипуляциям со стороны торговых площадок. В 2013 году курс монеты взлетел с 20 долларов до 1200 всего за пару месяцев. Как уже потом оказалось, это случилось из-за откровенных манипуляций уже обанкротившейся криптобиржи Mt.Gox. В наше время возможности для мухлежа никуда не делись, а способов искусственно взвинтить цены стало ещё больше благодаря появлению новых инструментов.