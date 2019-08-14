Штрафы за воду. Дачникам придётся получать лицензию на скважину

Фото © Shutterstock 

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Сейчас многие дачники пользуются водой из скважин. С 1 января 2020 года для этого понадобится лицензия. Что нужно для получения документа и чем грозит его отсутствие?

В соответствии с федеральным законом, до 1 января 2020 года дачники в некоммерческих товариществах могут добывать подземные воды без получения лицензии. Затем такая деятельность станет противоправной.

Надо отметить, что лицензировать нужно будет скважины, которые находятся в общем пользовании членов садовых и дачных товариществ. Закон не распространяется на небольшие личные скважины и колодцы самих дачников. Исключение — артезианские глубокие скважины. На них нужно будет получить лицензию.

Сколько стоит лицензия

Пакет документов на получение лицензии обойдётся товариществу приблизительно в 300–400 тыс. рублей

Фото © ИТАР-ТАСС / Дмитрий Рогулин

Сколько действует лицензия

Срок действия лицензии составляет 25 лет

Фото © Aqua e Salute

Цена штрафа

За неоформление лицензии на эксплуатацию скважины товариществом вводится штраф до 1 млн рублей

Фото © ИТАР-ТАСС / Евгений Леонов

Лицензию можно оформить либо сразу, либо после вступления нововведений в силу, однако в этом случае добычу вод из-под земли необходимо прекратить до получения соответствующего документа. Нововведения не распространяются на случаи добычи водных ресурсов в питьевых целях.

Кроме того, с начала нового года дачные хозяйства освобождаются от уплаты госпошлины за предоставление лицензии на пользование недрами для добычи подземных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения.

Автор:
ЯН
Яна Недомолкина
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