Штрафы за воду. Дачникам придётся получать лицензию на скважину

Сейчас многие дачники пользуются водой из скважин. С 1 января 2020 года для этого понадобится лицензия. Что нужно для получения документа и чем грозит его отсутствие?

В соответствии с федеральным законом, до 1 января 2020 года дачники в некоммерческих товариществах могут добывать подземные воды без получения лицензии. Затем такая деятельность станет противоправной.

Надо отметить, что лицензировать нужно будет скважины, которые находятся в общем пользовании членов садовых и дачных товариществ. Закон не распространяется на небольшие личные скважины и колодцы самих дачников. Исключение — артезианские глубокие скважины. На них нужно будет получить лицензию.

Сколько стоит лицензия Пакет документов на получение лицензии обойдётся товариществу приблизительно в 300–400 тыс. рублей Фото © ИТАР-ТАСС / Дмитрий Рогулин

Сколько действует лицензия Срок действия лицензии составляет 25 лет Фото © Aqua e Salute

Цена штрафа За неоформление лицензии на эксплуатацию скважины товариществом вводится штраф до 1 млн рублей Фото © ИТАР-ТАСС / Евгений Леонов

Лицензию можно оформить либо сразу, либо после вступления нововведений в силу, однако в этом случае добычу вод из-под земли необходимо прекратить до получения соответствующего документа. Нововведения не распространяются на случаи добычи водных ресурсов в питьевых целях.

Кроме того, с начала нового года дачные хозяйства освобождаются от уплаты госпошлины за предоставление лицензии на пользование недрами для добычи подземных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения.