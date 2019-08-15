Новое бремя. Почему растёт налог на недвижимость и как его можно понизить

С августа начинают присылать квитанции об оплате налога на имущество. При этом для многих владельцев квартир и домов сумма начислений становится неприятным сюрпризом. Лайф разбирался, почему налог может оказаться больше, как это понять и что делать, чтобы не переплатить.

Налог на имущество нужно заплатить до 1 декабря, но квитанции на него начинают приходить уже в конце лета — начале осени. При этом владельцы недвижимости не раз сталкивались с тем, что суммы в квитанциях сильно различались по годам (и обычно в большую сторону). Это может происходить по разным причинам.

Почему может вырасти сумма налога?

Эксперты связывают увеличение сумм с изменением порядка исчисления налога. Дело в том, что раньше налог начислялся по инвентаризационной стоимости, а с 2015 года — по кадастровой. При этом переход происходит не сразу. Каждый год прибавляется число регионов, которые меняют систему оценки. В этом году, например, на кадастровую оценку перешло ещё четыре. Сумма налога зависит от стоимости жилья, а по кадастровой оценке она выше. Соответственно, если в регионе начали считать налог по-новому, то и сумма будет больше. В 2020 году на новую систему планируется перевести все регионы.

— Налог на недвижимость для физических лиц планируется повышать постепенно. Переходный период, который предполагает последовательное увеличение суммы налога, рассчитан на четыре налоговых периода. При расчёте в формулу будет временно включаться понижающий коэффициент (- 0,2; 0,4; 0,6; 0,8). Он исчезнет начиная с пятого налогового периода. Так что полную сумму налога собственник увидит только к 2020 году, — пояснила юрист компании "Крылов и партнёры" Анастасия Скрипник.

Впрочем, суммы в квитанциях могут быть связаны и с погрешностями расчетов. Управляющий партнер юридической компании "Варшавский и партнеры" Владислав Варшавский рассказал, что при определении кадастровой стоимости возможны ошибки. Они могут носить технический характер, а могут появляться в результате применения недостоверных сведений при расчетах.

Можно ли снизить сумму налога и вернуть переплату?

Если смущает сумма в квитанции, то надо обратиться в налоговую службу с просьбой пересчитать сумму налога. Сделать это можно как в личном кабинете на сайте nalog.ru, так и в письменном обращении в налоговую инспекцию (к которой относится ваша жилплощадь). Можно подать заявление и о перерасчёте кадастровой стоимости жилья.

Руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Зайцев отметил, что не стоит бояться оплатить квитанцию с неверно начисленным налогом. Даже если вы сначала заплатили, а потом поняли, что платёж был больше положенного, то переплату удастся вернуть.

— Если выяснение ошибки затягивается, на срок уплаты налога это не влияет. Если впоследствии будет установлено, что налог вы заплатили в размере большем, чем следует, вы можете либо вернуть деньги себе на счёт (для этого пишется заявление о возврате), либо оставить в счёт будущих платежей. При этом переплату налоговый орган сам не зачтёт, если не получит заявление от налогоплательщика, — пояснил Денис Зайцев.

Согласно общему правилу, обратиться с заявлением о возврате суммы излишне уплаченного налога можно в течение трёх лет со дня уплаты налога. Кстати, это же касается пени и штрафов, отметил Владислав Варшавский.