Новое бремя. Почему растёт налог на недвижимость и как его можно понизить

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Фото © Shutterstock 

С августа начинают присылать квитанции об оплате налога на имущество. При этом для многих владельцев квартир и домов сумма начислений становится неприятным сюрпризом. Лайф разбирался, почему налог может оказаться больше, как это понять и что делать, чтобы не переплатить.

Налог на имущество нужно заплатить до 1 декабря, но квитанции на него начинают приходить уже в конце лета — начале осени. При этом владельцы недвижимости не раз сталкивались с тем, что суммы в квитанциях сильно различались по годам (и обычно в большую сторону). Это может происходить по разным причинам.

Почему может вырасти сумма налога?

<p>Фото © ИТАР-ТАСС / Вадим Жернов</p>

Эксперты связывают увеличение сумм с изменением порядка исчисления налога. Дело в том, что раньше налог начислялся по инвентаризационной стоимости, а с 2015 года — по кадастровой. При этом переход происходит не сразу. Каждый год прибавляется число регионов, которые меняют систему оценки. В этом году, например, на кадастровую оценку перешло ещё четыре. Сумма налога зависит от стоимости жилья, а по кадастровой оценке она выше. Соответственно, если в регионе начали считать налог по-новому, то и сумма будет больше. В 2020 году на новую систему планируется перевести все регионы.

Налог на недвижимость для физических лиц планируется повышать постепенно. Переходный период, который предполагает последовательное увеличение суммы налога, рассчитан на четыре налоговых периода. При расчёте в формулу будет временно включаться понижающий коэффициент (- 0,2; 0,4; 0,6; 0,8). Он исчезнет начиная с пятого налогового периода. Так что полную сумму налога собственник увидит только к 2020 году, — пояснила юрист компании "Крылов и партнёры" Анастасия Скрипник.

Впрочем, суммы в квитанциях могут быть связаны и с погрешностями расчетов. Управляющий партнер юридической компании "Варшавский и партнеры" Владислав Варшавский рассказал, что при определении кадастровой стоимости возможны ошибки. Они могут носить технический характер, а могут появляться в результате применения недостоверных сведений при расчетах.

Можно ли снизить сумму налога и вернуть переплату?

<p>Фото © Алексей Зотов / ТАСС</p>

Если смущает сумма в квитанции, то надо обратиться в налоговую службу с просьбой пересчитать сумму налога. Сделать это можно как в личном кабинете на сайте nalog.ru, так и в письменном обращении в налоговую инспекцию (к которой относится ваша жилплощадь). Можно подать заявление и о перерасчёте кадастровой стоимости жилья.

Руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Зайцев отметил, что не стоит бояться оплатить квитанцию с неверно начисленным налогом. Даже если вы сначала заплатили, а потом поняли, что платёж был больше положенного, то переплату удастся вернуть.

<p>Фото © Антон Вергун / ТАСС</p>

Если выяснение ошибки затягивается, на срок уплаты налога это не влияет. Если впоследствии будет установлено, что налог вы заплатили в размере большем, чем следует, вы можете либо вернуть деньги себе на счёт (для этого пишется заявление о возврате), либо оставить в счёт будущих платежей. При этом переплату налоговый орган сам не зачтёт, если не получит заявление от налогоплательщика, — пояснил Денис Зайцев.

Согласно общему правилу, обратиться с заявлением о возврате суммы излишне уплаченного налога можно в течение трёх лет со дня уплаты налога. Кстати, это же касается пени и штрафов, отметил Владислав Варшавский.

Автор:
ЯН
Яна Недомолкина
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