Сантехник с окладом 200 тысяч. Рабочие обгоняют белых воротничков

В этом году наметился новый тренд. Компании всё чаще пересматривают штатное расписание. В результате нанимают больше сотрудников на рабочие специальности и сокращают белых воротничков. Квалифицированные сантехники и механики могут зарабатывать в три, а то и в четыре раза больше менеджеров. Лайф выяснял, какие специалисты сейчас самые востребованные и сколько они получают, а также кто может попасть под сокращение.

В начале этого года Олег Семёнов устроился на работу автомехаником. Теперь в лучшие месяцы зарабатывает более 100 тыс. рублей в месяц. И это в небольшом подмосковном городе. В мегаполисах доходы синих воротничков ещё выше.

— В России более 60 тыс. автосервисов, и существует большой спрос на такие рабочие специальности, как автослесарь, автоэлектрик, автожестянщик, колорист, — рассказывает основатель онлайн-автосервиса Uremont Артур Терисаян. — Мастер получает 30–50% выручки с клиента, поэтому у хороших специалистов ежемесячный доход может составлять 150–200 тыс. рублей. При этом уровень дохода во многом зависит от мастера и его личного труда: он не участвует в ежедневных совещаниях, у него нет начальников, и во многом он сам хозяин своей жизни, сразу видит результат своего труда.

Артур Терисаян отмечает, что в последнее время в механики всё чаще идут те, кто раньше трудился в офисах. По его словам, ежегодно доля людей с высшим нетехническим образованием среди сотрудников рабочих специальностей растёт на 20%.

Аналогичная ситуация складывается и в других сферах. Например, директор строительной компании Игорь Семёнов говорит, что за последний год доходы сантехников, сварщиков и электриков выросли как минимум на 10–20%. При этом он периодически проводит сокращение персонала офиса. Например, сократили двух человек в отделе маркетинга, а на их место наняли одного, но более опытного. С тех пор расходы на маркетинг сократились на 50 тыс. в месяц, а продажи компании выросли на 10%. Потребовалось даже увеличивать штат рабочих. Причём, по словам Игоря Семёнова, найти хороших специалистов сейчас большая проблема.

— Квалифицированные рабочие — одна из наиболее востребованных сейчас категорий персонала, — поясняют в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob. — За год количество вакансий для них выросло более чем на 20%. Квалифицированным рабочим в промышленности и строительстве сегодня предлагают доход, сравнимый с оплатой труда белых воротничков. А квалифицированный рабочий с высоким разрядом и опытом работы на современном высокотехнологичном оборудовании получает порой больше, чем инженер средней квалификации.

Для сравнения, по данным SuperJob, в Москве максимальный заработок в вакансиях для бухгалтера — 110 тыс. рублей в месяц, юриста на договорной основе — 130 тыс., менеджера по транспортной логистике — 120 тыс. рублей. Электрогазосварщики и промышленные альпинисты получают до 150 тыс. По 120 тыс. вполне могут заработать фрезеровщики и плиточники.

Такая ситуация на рынке труда возникла не случайно. Тенденция роста зарплат рабочих наметилась ещё несколько лет назад. В этом году разница в доходах синих и белых воротничков стала более ощутимой. Дело в том, что обострился дефицит кадров, поясняет независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Долгое время молодёжь не хотела идти на "непрестижную" работу. В итоге опытные специалисты выходят на пенсию, а новых на их место не хватает.

Доходит до анекдота, отмечает Леонид Хазанов. Например, на одном и том же региональном заводе главный специалист или инженер-технолог могут получать 20 тыс. рублей в месяц, тогда как наладчик станков с ЧПУ или их оператор — 25 тыс. При этом уровень зарплат зависит от отрасли, величины доходов конкретного предприятия, его степени обеспеченности заказами и даже географического расположения, поясняет эксперт. Зарплата на одной и той же должности в разных городах и разных компаниях может разниться в 5–10 раз. Безусловно, не все получают сотни тысяч.

— Рост спроса на квалифицированных рабочих связан ещё и с тем, что увеличивается сложность производства, — поясняет руководитель продуктов для соискателей сервиса "Работа.ру" Александр Каючкин. — Происходит его автоматизация, повышаются требования к качеству выпускаемой продукции, появляются более современное оборудование и производственные линии. Растут требования к квалификации обслуживающего персонала — растут и зарплаты.

То же самое касается и потребительского сектора, в частности ресторанного бизнеса, отмечает Александр Каючкин. Растёт конкуренция, растут запросы со стороны покупателей и клиентов к уровню качества продукта и сервиса, соответственно, растут и требования, например к поварам и обслуживающему персоналу.

Ещё одно следствие такого тренда — падение спроса на низкоквалифицированных рабочих. Их зарплата остаётся примерно на прежнем уровне. При этом найти работу всё сложнее.