В аренду "бесплатно". Почему опасно снимать квартиру за ремонт

В Москве 15% всех арендных квартир сдаётся "под ремонт". Причём треть из них бесплатно. Точнее, с арендатора не берут денег, пока идут работы. Такова статистика "ИНКОМ-недвижимость". Спрос на квартиры в стадии ремонта огромный, ведь многие хотят хоть какое-то время пожить бесплатно. Но так ли это выгодно на самом деле? Или бесплатный сыр только в мышеловке?

Снять квартиру с существенной скидкой или вообще за ремонт вместо арендной платы можно. Такая услуга, на первый взгляд, выгодна как арендодателю, так и съёмщику.

По оценкам специалистов компании "ИНКОМ-недвижимость", на сегодняшний день среди сдающихся под ремонт квартир 63% находятся в новостройках. Для сравнения: в 2015 году их доля не превышала 45%.

Однако игроки рынка отмечают, что практика сдачи квартиры под ремонт распространена только в низком ценовом сегменте. Среди дорогой недвижимости таких предложений в принципе нет.

Плюсы и минусы аренды за ремонт

Эксперты отмечают, что сдавать жильё без денежной оплаты может быть выгодно и хозяину, и арендатору.

— Собственник улучшает состояние квартиры и получает арендатора, который с большей вероятностью будет снимать жильё длительный срок. Арендатор без сверхзатрат (расходы на ремонт компенсируются экономией на аренде) получает комфортную недвижимость в пользование, — отмечает положительные стороны такого съёма Дамир Хакимов, юрист сети агентств недвижимости "CENTURY 21 Россия".

После завершения ремонта арендодатель может сдавать квартиру этим же квартирантам по низкой цене. И, как ни крути, будет на этом зарабатывать. Потом готовое жильё можно продать или использовать для собственного проживания.

Но не исключены и риски. Юрист отметил, что хозяину квартиры следует опасаться некачественного ремонта. А вот арендатора может ждать сюрприз — досрочное прекращение договора по инициативе собственника.

Генеральный директор компании "Релайт-недвижимость" Константин Барсуков считает, что риски для собственника могут заключаться в устных договорённостях о ремонте, а также заключении соглашения без сметы, без чёткого описания видов и качества ремонтных работ.

— Чтобы всё прошло правильно, арендодатель должен вести себя в этой ситуации так, как будто он нанимает строителей для ремонта. И, соответственно, чётко следить за графиком выполнения работ. Чтобы не возникло ситуации, когда арендатор живёт три-четыре месяца в квартире, а ремонт ещё и не начинался, — пояснил Константин Барсуков, генеральный директор компании "Релайт-недвижимость".

По факту риски для съёмщика те же самые. По его словам, арендатор должен договариваться с собственником так, как будто он планирует выполнять ремонтные работы некоему третьему лицу.

— Плюс к этому надо чётко зафиксировать, что будет происходить со стоимостью аренды после выполнения ремонтных работ. Ведь сейчас арендатор снимает квартиру без ремонта, а после окончания работ квартира будет стоить дороже. Собственник может захотеть повысить стоимость аренды, — предостерег он.

Также эксперт отметил, что квартиросъёмщик должен подстраховать себя на случай, если собственник решит досрочно расторгнуть договор найма жилья. В этом случае идеально для арендатора, если стоимость работ и материала будет всегда "пропорциональна" времени проживания. То есть не возникнет ситуации, когда при досрочном расторжении договора хозяин квартиры останется должен квартиросъёмщику.