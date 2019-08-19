Процент для банка. Почему за валютные вклады придётся доплачивать

По данным Центробанка, за первые шесть месяцев этого года объём валютных депозитов вырос на 9%. Россияне всё активнее переводят свои накопления в доллары и евро. Только банки этому совсем не рады. Условия размещения валютных вкладов ужесточаются. Дошло до того, что банки начали брать плату за размещение валютных депозитов. Таким образом, клиент не только не получает процент, но и доплачивает за хранение денег. Лайф разбирался, как в такой ситуации защитить валютные сбережения.

В середине августа курс доллара перевалил за 66 рублей впервые с начала мая. Большинство экономистов дают неутешительные прогнозы для рубля и на ближайшее будущее. В такой ситуации неудивительно, что россияне стали переводить часть накоплений в валюту. Эта ситуация беспокоит Центробанк, который ещё с прошлого года взял курс на девалютизацию. Регулятор опасался возможных санкций со стороны США. Теперь же, чтобы снизить интерес к валютным вкладам, по ним серьёзно понижаются ставки. Более того, появилась практика и отрицательных процентов, которая уже стала популярна за рубежом.

Например, интересен опыт Японии, где основной проблемой долгое время является дефляция. Местный центробанк безрезультатно пытается вызвать инфляцию, в том числе и с помощью платы за хранение денег в банках. Отрицательные процентные ставки популярны и в Европе. К примеру, ещё в мае 2017 года знаменитый швейцарский банк UBS стал брать 0,6% годовых за хранение вкладов на крупные суммы. Российские банки решили перенять опыт зарубежных финансистов. Теперь за размещение сумм на валютных счетах уже начинают брать комиссию.

— Это совершеннейший нонсенс — плата за вклады в банках, — говорит руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман. — Вкладчик не только не получает процентов, но должен, наоборот, доплачивать банку за то, что отдаёт ему деньги. Пока ещё средние ставки процентов в банках положительны, но снижение идёт неуклонно. Появление на таком фоне "отрицательных" процентов вызвано многими обстоятельствами. Российским банкам невыгодны привлечения в валюте. Из-за политики ЦБ на девалютизацию и изменения потребностей клиентов сужается сфера вложений банков в валюте. Причём это особенно характерно для евро.

Чтобы защитить сбережения в валюте, лучше размещать их в более сложные инструменты, например в зарубежные активы — акции и облигации, инвестфонды, считает Марк Гойхман. Надо отметить, что комиссии и отрицательный процент — это пока ещё новшество, которое действует далеко не во всех банках. Но тренд уже наметился.

— Если для рублёвых вкладов годовой процент в российских банках колеблется от шести до восьми, то для долларовых он составляет в среднем 1,4%, — пояснил эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. — В такой ситуации тем, кто получает зарплату в рублях, выгоднее в них же хранить и сбережения.

Проценты по вкладам в евро и вовсе близки к нулю. Это следствие низкой ставки Европейского центрального банка и повышенного норматива Банка России на валютные пассивы, объяснил начальник отдела по работе с частными клиентами "БКС Премьер" Михаил Макаров. Экономика ЕС в последнее время растёт крайне медленно: в целом по Европе ВВП вырос всего на 0,2% во втором квартале, а в Германии и вовсе сократился на 0,1%, добавил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. Таким образом, если и выбирать между валютами, то, по его мнению, в долларах деньги хранить выгоднее.

— При этом я бы не рекомендовал инвесторам отказываться от инвестиций в валюту, — заявил Михаил Макаров. — Это нужно и для минимизации рисков, и для получения дохода. Инвестируя в инструменты в долларах или евро, вы получаете доход по двум статьям: процентный и от изменения курсовой стоимости относительно рубля. Важно помнить, что помимо классических депозитов всегда есть еврооблигации. Ставки по евробондам нельзя назвать высокими, но они находятся в положительной зоне. Например, по еврооблигациям некоторых российских банков сегодня можно получить доход в районе 4% годовых.

Что касается отрицательных ставок по вкладам в евро, то для России это крайне редкая практика, добавил Михаил Макаров. Те банки, которые не желают привлекать депозиты в валюте, обычно просто убирают эти вклады из своей линейки. Но, безусловно, инвестору всегда нужно внимательно изучать условия — не только по вкладу, но даже при размещении денег на обычный, текущий счёт.

Редко, но в российских банках уже встречаются случаи, когда с клиента берут комиссию при размещении денег на счёте. Безусловно, люди не привыкли к таким ситуациям, поэтому могут заранее не уточнить этот момент и в дальнейшем столкнуться с неприятным сюрпризом, говорит Михаил Макаров.