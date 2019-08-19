Процент для банка. Почему за валютные вклады придётся доплачивать
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В середине августа курс доллара перевалил за 66 рублей впервые с начала мая. Большинство экономистов дают неутешительные прогнозы для рубля и на ближайшее будущее. В такой ситуации неудивительно, что россияне стали переводить часть накоплений в валюту. Эта ситуация беспокоит Центробанк, который ещё с прошлого года взял курс на девалютизацию. Регулятор опасался возможных санкций со стороны США. Теперь же, чтобы снизить интерес к валютным вкладам, по ним серьёзно понижаются ставки. Более того, появилась практика и отрицательных процентов, которая уже стала популярна за рубежом.
Например, интересен опыт Японии, где основной проблемой долгое время является дефляция. Местный центробанк безрезультатно пытается вызвать инфляцию, в том числе и с помощью платы за хранение денег в банках. Отрицательные процентные ставки популярны и в Европе. К примеру, ещё в мае 2017 года знаменитый швейцарский банк UBS стал брать 0,6% годовых за хранение вкладов на крупные суммы. Российские банки решили перенять опыт зарубежных финансистов. Теперь за размещение сумм на валютных счетах уже начинают брать комиссию.
— Это совершеннейший нонсенс — плата за вклады в банках, — говорит руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман. — Вкладчик не только не получает процентов, но должен, наоборот, доплачивать банку за то, что отдаёт ему деньги. Пока ещё средние ставки процентов в банках положительны, но снижение идёт неуклонно. Появление на таком фоне "отрицательных" процентов вызвано многими обстоятельствами. Российским банкам невыгодны привлечения в валюте. Из-за политики ЦБ на девалютизацию и изменения потребностей клиентов сужается сфера вложений банков в валюте. Причём это особенно характерно для евро.
Чтобы защитить сбережения в валюте, лучше размещать их в более сложные инструменты, например в зарубежные активы — акции и облигации, инвестфонды, считает Марк Гойхман. Надо отметить, что комиссии и отрицательный процент — это пока ещё новшество, которое действует далеко не во всех банках. Но тренд уже наметился.
— Если для рублёвых вкладов годовой процент в российских банках колеблется от шести до восьми, то для долларовых он составляет в среднем 1,4%, — пояснил эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. — В такой ситуации тем, кто получает зарплату в рублях, выгоднее в них же хранить и сбережения.
Проценты по вкладам в евро и вовсе близки к нулю. Это следствие низкой ставки Европейского центрального банка и повышенного норматива Банка России на валютные пассивы, объяснил начальник отдела по работе с частными клиентами "БКС Премьер" Михаил Макаров. Экономика ЕС в последнее время растёт крайне медленно: в целом по Европе ВВП вырос всего на 0,2% во втором квартале, а в Германии и вовсе сократился на 0,1%, добавил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. Таким образом, если и выбирать между валютами, то, по его мнению, в долларах деньги хранить выгоднее.
— При этом я бы не рекомендовал инвесторам отказываться от инвестиций в валюту, — заявил Михаил Макаров. — Это нужно и для минимизации рисков, и для получения дохода. Инвестируя в инструменты в долларах или евро, вы получаете доход по двум статьям: процентный и от изменения курсовой стоимости относительно рубля. Важно помнить, что помимо классических депозитов всегда есть еврооблигации. Ставки по евробондам нельзя назвать высокими, но они находятся в положительной зоне. Например, по еврооблигациям некоторых российских банков сегодня можно получить доход в районе 4% годовых.
Что касается отрицательных ставок по вкладам в евро, то для России это крайне редкая практика, добавил Михаил Макаров. Те банки, которые не желают привлекать депозиты в валюте, обычно просто убирают эти вклады из своей линейки. Но, безусловно, инвестору всегда нужно внимательно изучать условия — не только по вкладу, но даже при размещении денег на обычный, текущий счёт.
Редко, но в российских банках уже встречаются случаи, когда с клиента берут комиссию при размещении денег на счёте. Безусловно, люди не привыкли к таким ситуациям, поэтому могут заранее не уточнить этот момент и в дальнейшем столкнуться с неприятным сюрпризом, говорит Михаил Макаров.
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