Освободите салон. Что ответить приставу, если он забирает ваше авто и мобильный

Сейчас сотрудники ГИБДД и судебные приставы регулярно проводят совместные рейды, чтобы выявить должников. В результате у многих удаётся конфисковать имущество прямо на месте. Люди остаются даже без машин. Самой скандальной стала облава на трассе "Дон". Только за один рейд у отпускников, решивших отдохнуть на Чёрном море, на месте изъяли пять автомобилей. Лайф выяснил, что делать тем, кто столкнулся с приставами, в каких ситуациях они могут действовать правомерно, а когда — нет.

Судебные приставы ищут должников с помощью мобильного комплекса "Дорожный пристав". Он состоит из специальной камеры на треноге и ноутбука, в который загружена база должников. Камера замечает в потоке машину, принадлежащую должнику, подаёт сигнал и выводит на монитор данные на гражданина.

Как судебные приставы ищут должников

Чаще всего "Дорожный пристав" применяется сотрудниками ФССП и ГИБДД в ходе совместных рейдов. Работает комплекс и в крупных городах, где должники могут запросто попасть в поле зрения приставов и остаться без какой-то ценной вещи, например смартфона. Чтобы полностью избежать неприятностей, лучше, конечно, не иметь долгов. При этом не лишним будет периодически проверять о себе информацию, чтобы не стать жертвой ошибки.

— ГИБДД получает информацию о разыскиваемых автомобилях от приставов, — объяснил ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Телегин. — Сведения о судебных задолженностях можно посмотреть на сайте ФССП, задолженности по налогам — на госуслугах или на сайте ФНС, всегда стоит проверять долг по уплате ЖКХ, ГИБДД. Если вы знаете, что штраф уплачен, а сведений об этом вы не увидели на сайте, возьмите с собой квитанцию. Но даже если вы обнаружили исполнительное производство на ваше имя, приставы не могут изъять автомобиль.

По закону, транспортное средство относится к имуществу, на которое нельзя наложить взыскание, говорит Юрий Телегин. Пристав может конфисковать автомобиль, только если предъявит водителю исполнительный лист с решением суда о конфискации. Если должник отказывается от уплаты долга на месте, приставы имеют право изъять имущество, в том числе съёмные части автомобиля, например запасное колесо или магнитолу. Но если постановления об аресте нет, а автомобиль только числится в розыске, конфисковать его пристав не вправе.

— Также нельзя конфисковать автомобиль или его съёмные части, если машина является единственным средством заработка или её владелец предъявит удостоверение инвалида 1-й, 2-й группы, — поясняет Юрий Телегин. — Важно, что приставы, которые останавливают должников на дороге, должны быть официально включены в группу по поиску конкретного автомобиля. Если сотрудник ФССП не входит в подразделение по поиску машины, даже если она находится в исполнительном производстве, но по другому региону, он не имеет права останавливать автомобиль.

Как вести себя с судебными приставами

Если пристав не предъявит исполнительный лист, который подтверждает его полномочия по розыску и предъявлению претензий владельцу определённого транспортного средства, водитель может не подчиняться требованиям пристава.

Однако грубить или применять физическую силу по отношению к приставам, как и к сотрудникам любых госорганов, категорически нельзя. Даже если правонарушения допускаются самим приставом. В случае сопротивления сотрудник ФССП по закону имеет право применить физическую силу, арестовать водителя, в крайнем случае даже применить оружие. С приставом следует вести себя корректно. Вежливо попросить предъявить служебное удостоверение и постановление об аресте, постановление о группе или поручение о выполнении действий.

Весь разговор с приставом водитель может фиксировать на видеокамеру. Если водитель сообщает приставу, что автомобиль для него является средством заработка, поэтому не может подлежать конфискации, он должен предъявить доказательство, например удостоверение службы такси, отмечает Юрий Телегин. Видеозапись с недопустимым поведением пристава и превышением полномочий с его стороны можно выложить на сайте прокуратуры и Следственного комитета РФ. Видео с записью общения с приставом в случае конфликта следует отправить приставам и в прокуратуру, рекомендует юрист.

— Срок добровольного исполнения исполнительного документа составляет пять дней, и судебный пристав не только указывает это в постановлении о возбуждении исполнительного производства, но и словесно предупреждает должника, — отметил адвокат юридической компании BMS Law Firm Александр Иноядов. — Как правило, реально это не обеспечивается. Перечень имущества, на которое не может быть наложено взыскание, закреплён в ст. 446 ГПК РФ. Сюда входит единственное жильё, средства, используемые для осуществления предпринимательской деятельности, предметы домашней обстановки и обихода, за исключением предметов роскоши, а также денежные средства в размере величины прожиточного минимума и ряд других объектов. Проводимые совместно с ГИБДД акции направлены в значительной мере лишь на стимулирование должников к добровольному исполнению.