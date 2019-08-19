МФО обрушили ставки. Что нового ждёт клиентов

Лайф выяснил, как меняются ставки по микрозаймам и какие изменения ждут клиентов МФО в этом году.

С 2017 года и до второго квартала 2019-го МФО снизили полную стоимость кредита на 18,5%, но средний срок займов увеличился. Такова статистика бюро кредитных историй "Эквифакс". Стоит отметить, что с 1 июля 2019 года ПСК по наиболее популярным краткосрочным микрозаймам не может превышать 365% годовых. Что меняется на рынке МФО и какие сюрпризы могут ждать заёмщиков?

Насколько снизилась полная стоимость кредита С 2017 года ставки по микрозаймам снизились с 540% до 440% годовых Фото © Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Насколько увеличился срок займа Ко второму кварталу 2019 года средний срок займов увеличился с трёх месяцев до пяти Фото © Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Сколько теперь составляет сумма займа За этот же период средняя сумма займа увеличилась с 12 тыс. руб. до 14 тыс. руб. Фото © Замир Усманов / ТАСС

Снижение процентов по микрозаймам во многом связано с политикой Центробанка. Регулятор ужесточил контроль за МФО. В результате только за первый квартал этого года закрылась треть офисов микрофинансовых организаций. Многие МФО не выдерживают конкуренции, в том числе и потому, что вынуждены были сокращать проценты. Так, с 1 января 2019 года Центробанк ввёл ограничение по процентам — не более 1,5% в день, а уже с 1 июля уменьшил до 1% в день. Следствием этой политики становится закрытие части МФО. Более того, к концу года эта тенденция усилится. Кстати, если организация закрылась, то это не значит, что не надо платить по кредиту. Если финансовая организация закрывается, то она теряет право выдавать новые займы, но старые остаются в силе.

— Уже в течение года закроется порядка 400–600 МФО, а через два-три года их останется всего 300–500, — говорит инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. — Люди понимают, что нет никакого смысла оформлять заём по завышенным ставкам. У банков есть карты с льготным периодом, в течение которого проценты вообще взиматься не будут. Они вполне могут стать аналогом займа "до зарплаты" в МФО.

В такой ситуации вполне вероятно, что микрофинансовым организациям придётся и дальше снижать проценты, поясняет аналитик. Это связано с тем, что будет расти конкуренция и между самими МФО, и между МФО и банками. Причём у банков преимуществ, очевидно, больше. Предложения по кредитным картам тоже постоянно растут, и условия становятся всё более выгодными для клиента. Таким образом, в погоне за клиентом МФО к концу года могут снизить ставки ещё на несколько процентов.