С 1 сентября заканчивается перерасчёт пенсий. Кому заплатят больше

Осенью заканчивается индексация пенсий. Лайф разбирался, кого не коснётся перерасчёт, а кому заплатят больше.

В этом году была проведена самая заметная индексация страховых пенсий — на 7,05%. При этом с 1 января у неработающих пенсионеров, которые живут в сельской местности и имеют большой стаж работы в сельском хозяйстве, страховые пенсии по старости или инвалидности увеличились не только за счёт ежегодной индексации. Сыграла роль и надбавка в 25% к фиксированной выплате. Правда, пока ещё её получили не все. По данным Пенсионного фонда России, беззаявительные перерасчёты завершатся 1 сентября 2019 года.

Кто получит прибавку к пенсии?

В ПФР обратили внимание, что в 30 лет стажа в сельской местности засчитывается не любая работа, а только в определённом производстве — растениеводстве, животноводстве, рыбоводстве. Сюда же относится работа в колхозах на машинно-тракторных станциях, на межколхозных предприятиях, в совхозах.

Постановлением Правительства РФ утверждены списки из более чем 500 работ и профессий, в соответствии с которыми селянам устанавливается повышенная фиксированная выплата. Помимо рядовых работников в перечень включены руководители — это директора совхозов, председатели колхозов, заведующие, мастера. Кстати, 25 июня правительство расширило список работников сельхозпроизводства, для которых предусмотрена 25-процентная надбавка к пенсии.

Кто может остаться без прибавки?

— Перерасчёт фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности осуществляется с 1 января 2019 года автоматически, — рассказывает ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская. — То есть пенсионеру не надо подавать заявление в ПФР. Правда, это происходит в том случае, если в выплатном деле есть необходимая информация. В этом случае ПФР делает перерасчёт автоматически не позднее 1 сентября 2019 года.

Если документов не хватает, перерасчёт не проведут автоматически и пенсионер останется без заслуженной прибавки. Правда, пенсионер вправе в любое время представить дополнительные документы, необходимые для перерасчёта. Причём стоит поторопиться. Если пенсионер обратился за перерасчётом в период с 1 января по 31 декабря 2019 года, то его сделают с 1 января 2019 года, поясняет юрист.

— Если же пенсионер обратится в ПФР после 31 декабря 2019 года, перерасчёт проведут с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято заявление пенсионера, — поясняет Оксана Красовская. — Так что если по каким-то причинам данных для перерасчёта в ПФР не хватает, то нужно поторопиться и подать заявление на прибавку до конца этого года.

Кстати, это далеко не первое новшество этого года. С начала июля пенсии стали выплачивать с учётом повышения пенсионного возраста. Кроме того, к 1 июля завершился перерасчёт соцдоплат. Ежемесячные выплаты для пенсионеров выросли в среднем на 523 рубля. К тому же с 1 августа прибавку стали получать работающие пенсионеры. Так, вышедшие на пенсию в прошлом году получат больше на 244,47 рубля. При этом, по данным ПФР, максимальная прибавка к пенсии составит 261,72 рубля.