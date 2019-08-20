Топливо без контроля. Насколько подорожает бензин в сентябре

В сентябре рост на бензин может ускориться. По мнению финансистов, складываются предпосылки к тому, чтобы топливо начало дорожать быстрее инфляции. Лайф разбирался, что сейчас давит на стоимость бензина и какие цены ждать на заправках в сентябре.

В августе цены на топливо хоть и повышались, но не такими быстрыми темпами, как ранее опасались автомобилисты. Так, по отчёту Росстата, на 12 августа бензин подорожал в среднем лишь на 0,1% по отношению к концу июля и на 1,6% — с начала года. Это связано с несколькими факторами.

— В августе приостановилась общая инфляция. Плюс работает механизм демпфера, сглаживающий рост цен, а нефть на мировом рынке в этом месяце подешевела с 65 до 59 долларов за баррель, — перечислил препятствующие резкому росту цен факторы руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

По его словам, из-за этих факторов стоимость бензина пока перестала резко повышаться. Тем не менее в сентябре стоит ждать более быстрого роста цен — примерно на 0,5% за месяц. Это будет связано с повышением спроса на топливо после сезона отпусков. Следует ожидать увеличения цен на заправках примерно на уровне или чуть выше уровня общей инфляции, то есть на 5–6% в течение 2019 года.

Уже заложен фундамент для будущих потрясений на топливном рынке, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. По его словам, даже если не учитывать отсутствие экономического роста в последние пять лет и падение реальных доходов населения, то ситуация складывается достаточно напряжённая. Предыдущий топливный кризис удалось решить во многом благодаря снижению акциза на бензин. Правда, с начала 2019 года акциз был снова повышен. В результате сейчас предложение бензина сокращается, так как его производство убыточно.

Скорее всего, в 2019 году совокупный прирост цен на бензин окажется в пределах 6–7%, считает старший аналитик Информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова. При этом самый большой рост должен прийтись как раз на начало осени. Уже сейчас точно можно говорить о том, что опыт заморозки цен на топливо, который Россия пережила в зимне-весенний период, не сработал, заключила Анна Бодрова.

— Правительство пытается стимулировать производство административными мерами, но, как видим, получается плохо, — отметил Геннадий Николаев. — Когда ситуация выйдет из-под контроля, цены вполне могут разом взлететь на 6 рублей.

60% топливного рынка занимают независимые АЗС, отметил эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. По его словам, многие из них находятся практически на грани банкротства, поскольку покупают топливо у посредников с надбавленной стоимостью. На бирже топлива практические не остаётся, несмотря на то что нефтяные компании обязаны поставлять на биржу 5% своих объёмов бензина и 10% дизеля. Дело в том, отметил эксперт, что они тут же сами и скупают топливо, чтобы затем продавать по выгодным ценам. К тому же независимые АЗС должны вносить предоплату на биржу, которой у них по сути нет. По словам Гайдара Гасанова, цены на бензин будут стремиться к среднеевропейским, поскольку Россия реализует экспортно-сырьевую модель экономики.

Если оценивать в рублях, то дороже всего топливо обходится на Чукотке, в Якутии и Магаданской области — более 50 рублей за литр. Если же смотреть в относительных величинах, например как отношение средней зарплаты и стоимости литра, то среди регионов-лидеров по самому дорогому топливу окажутся Адыгея (на зарплату можно купить 547 литров. — Прим. Лайфа), Ивановская область (547) и Калмыкия (548). Такой разброс можно объяснить разницей в заработных платах, а также удалённостью от НПЗ, пояснил ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

— Предпосылок для резкого роста цен на топливо в августе и сентябре нет, — считает Иван Капустянский. — Во-первых, заканчивается автомобильный сезон. Во-вторых, нет предпосылок для роста нефтяных котировок. Риск продолжения торговой войны между США и Китаем достаточно велик. Единственное, что может спровоцировать всплеск цен на топливном рынке России, — это падение национальной валюты, а также повышение акцизов на топливо.