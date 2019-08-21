Нарушители заплатят больше. Автомобилистов ждут новые траты по ОСАГО

С сентября меняются выплаты по ОСАГО. О том, что изменится в жизни автовладельцев, — в материале Лайфа.

С 1 сентября водители смогут оформлять электронное извещение в случае ДТП без привлечения сотрудников ГИБДД. Эксперты считают, что такое изменение будет удобно как автовладельцам, так и страховым компаниям. Правда, оно не может не отразиться на выплатах по ОСАГО.

— Это позитивное изменение для страховых компаний, так как обрабатывать заявления станет легче. Возможно, это повлияет и на процент отказов в выплатах. Их станет меньше. Нередко на практике отказ связан с неверно оформленным извещением, — говорит президент Ассоциации социальных предпринимателей Роман Алехин.

По словам партнёра компании BMS Алексея Гавришева, заполнение извещений в электронном виде существенно сократит количество ошибочно заполненных документов. При этом участники аварии должны будут сами убирать свой автомобиль с дороги. Правда, перед этим нужно запечатлеть его расположение и зафиксировать сам факт аварии, а сведения о ней передать в общую базу данных.

Изменения коснутся и самого полиса ОСАГО. С начала осени страховые компании смогут влиять на его стоимость. Роман Алехин предполагает, что страховые будут стимулировать водителей более низкими ценами для того, чтобы они не нарушали правила ПДД.

— Эта практика используется и в других странах: за неосторожное вождение платят больше. В целом это позитивно скажется на безопасности дорожного движения, так как водители будут заинтересованы в том, чтобы к ним не было никаких претензий, — считает эксперт.

Но есть один нюанс: не каждая страховая будет работать по такой схеме. Она должна будет доказать необходимость повышения цен. Для этого Центробанк станет проверять коэффициент убыточности каждой отдельно взятой компании, работающей на рынке автострахования. Что же касается новых цен на полис ОСАГО, то поправки и тут предусматривают ряд изменений.

— Помимо возраста водителя и стажа, на стоимость полиса будут влиять различные факторы, в том числе частота нарушений ПДД и так далее. Соответственно, нарушители будут платить больше, а это станет стимулом для более аккуратного вождения, — говорит Алексей Гавришев.

У страхового эксперта Ромила Чумакова немного другое мнение на этот счёт. По его словам, предпосылок для подорожания ОСАГО он пока не видит, так как цена обязательной автогражданки отпущена "плавать в коридоре" и страховые компании, наоборот, бьются за массового клиента снижением тарифов. Особенно в безубыточных и прибыльных по ОСАГО регионах РФ. Чтобы не переплачивать лишних денег, эксперт посоветовал вовремя проходить техосмотр и продлевать ОСАГО.

— Поскольку без техосмотра вам не продадут ОСАГО, то это лишь упрощает ситуацию. Делаем ТО, покупаем ОСАГО — простая последовательность из двух действий, которая позволит избежать и штрафов, и затрат в случае виновности в ДТП, — советует Ромил Чумаков.

Кстати, теперь водителям будет сложнее уходить от уплаты штрафов за отсутствие ОСАГО. Например, сотрудники ГИБДД уже начали ловить нарушителей с помощью дорожных видеокамер. Пока система тестируется, нарушители будут получать письма с рекомендациями. Как только схема заработает в обычном режиме, то будут сразу высылать штрафы. Кстати, за езду без ОСАГО придётся заплатить 800 рублей.