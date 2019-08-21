Сократили зарплату? Кому платят меньше и как обойти уловки работодателя

По данным Росстата, реальные зарплаты за июль выросли на 3,5% и составили в среднем 45,9 тыс. рублей. Впрочем, эти позитивные цифры касаются далеко не всех. Появилось немало жалоб и на сокращение зарплаты. Причём формально работодатель действует по закону. Лайф выяснял, кому сейчас чаще всего снижают выплаты, на какие хитрости идут руководители компаний, чтобы сэкономить, и как вернуть недоплаченные деньги.

Ирина два года отработала в консалтинговой компании. С этого года руководство решило перевести сотрудников на систему "сложных премий". Оклад как был так и остался, а вот прежнюю "премию по умолчанию" убрали. Зато прибавили процент, который сотрудники получали от клиентов за услуги компании. При этом если сотрудники не достигали определённых показателей, то премии урезались. В результате абсолютное большинство персонала стало получать как минимум на 10–20% меньше, чем раньше. Более того, некоторым сотрудникам даже предложили выбор: или уйти по сокращению штата, или перейти на должность с окладом поменьше.

— Понижение зарплаты может происходить при разных обстоятельствах, — пояснили в пресс-службе сервиса "Работа.ру". — Например, при переводе на нижеоплачиваемую должность или переходе на неполный рабочий день. В любом случае, когда такое происходит, сотруднику надо рассмотреть эту ситуацию и со стороны компании. Лучше всего прямо поговорить с работодателем. Сейчас бизнес работает на результат и оценивает, каким образом работник влияет на рост и прибыль компании. Надо выяснить, какие компетенции требуются, и приложить все усилия, чтобы их развить. Например, пройти дополнительное обучение.

Впрочем, далеко не всегда снижение дохода работника связано только с желанием руководства оптимизировать производство. Нередко под видом оптимизации просто негласно снижают расходы на персонал, хотя такой необходимости нет. Известно немало историй, когда недополученные сотрудниками премии перераспределялись среди руководства предприятия или фирмы. В таких ситуациях что бы работник ни делал, но прежнюю зарплату ему не вернуть.

— Бывают случаи, когда показатели, за достижение которых выплачивается премия, непонятны, размыты или их сложно подсчитать, — пояснил президент Ассоциации социальных предпринимателей Роман Алехин. — Тогда эти показатели или цели не мотивируют сотрудника, а следовательно, он не выполняет их и не получает премию. Здесь помогает простое разъяснение критериев и показателей или их упрощение. Сотруднику не стоит молчать об этом — надо подойти к руководителю и попросить разъяснить, за что конкретно он получает премию, что для этого надо сделать. Если же понятно, что цели недостижимы по объективным причинам и премию не получить, то единственный способ бороться с этим — найти новую работу.

Ещё один модный эксперимент — перевод части сотрудников на удалённую работу. С начала 2019 года число подобных вакансий выросло на 20%, рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. Это даёт возможность не только сэкономить на имеющемся персонале, но и нанять сотрудников из другого города, что может быть дешевле. При этом не всегда бывает возможно перевести на удалённую работу весь персонал. Тогда у работодателя появляется соблазн снизить выплаты и офисным работникам, приблизив их к более дешёвым фрилансерам. Нередко для сотрудников это становится сюрпризом. Оказывается, что получать новую зарплату они могут уже со следующего месяца.

Роман Алехин отметил, что просто так изменить условия труда работодатель не может. Как гласит Трудовой кодекс РФ, он обязательно должен известить об этом сотрудника. Причем не позднее, чем за два месяца до грядущих изменений.

Впрочем, это не касается серых схем оплаты труда. Если деньги платят в конвертах, то сотрудники становятся заложниками доброй воли руководителя. Тут может происходить всё что угодно, пояснил руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов. По его словам, отстоять свои права на практике можно только при белой зарплате. Соглашаясь на неофициальную работу, сотрудники должны понимать и все сопутствующие риски.

— Кстати, статистика Росстата тоже выглядит слишком оптимистично, — отметил Роман Блинов. — На многих предприятиях страны уже два-три года нет ни индексации зарплаты, ни новых вакансий, ни даже премий. У некоторых категорий работников только голый оклад. Снизить официальный оклад просто так никто не может, но если это произошло, то нужно разбираться в Трудовой инспекции. Все последние трудовые споры решаются в пользу работников, да и вообще, всё законодательство у нас на стороне работника. Главное, чтобы заработная плата была белая.

Стоит обратить внимание и на размер оклада. Он не должен быть меньше МРОТ, даже если выплату снизят по соглашению с работодателем. На это обращает внимание ведущий юрист Европейской юридической службы Ольга Широкова. При этом, по её словам, зарплата не может состоять только из переменной части, то есть из премий. Одним словом, хотя бы минимальный оклад должен быть обязательно.