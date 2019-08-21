Сбережения под угрозой. Кто останется без денег при блокировке карт

Ассоциация банков России выступила с инициативой о продлении срока блокировки карт до 30 дней. Имеются в виду ситуации, когда на карту пришёл подозрительный перевод. Впрочем, Центробанк в эффективности этой меры сомневается. Лайф выяснил, почему исчезают деньги, когда не спасает блокировка и когда клиентам приходится доплачивать, чтобы получить доступ к своему же счету.

Центробанк считает, что увеличивать срок блокировки карты не нужно. Регулятор пояснил, что системы дистанционного банковского обслуживания сейчас позволяют использовать поступившие на карту деньги мгновенно. По данным ЦБ, похищенные деньги обычно выводятся со счетов уже в первые же часы после поступления. Регулятор опасается, что увеличение срока блокировки денег на расчётном счёте клиента может иметь обратный эффект. Банки будут применять меры уже после того, как мошенники выведут деньги.

Ситуация складывается действительно неоднозначная. В 2018 году сумма украденных с пластиковых карт средств увеличилась по сравнению с 2017 годом на 44% и составила 1,3 млрд рублей. В первой половине 2019 года количество мошеннических операций выросло в 8 раз, если сравнивать с тем же периодом прошлого года.

— Главная проблема: жертва замечает пропажу, когда деньги уже пришли на счёт злоумышленника, — отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. — Без согласия принимающей стороны банки не имеют права возвращать средства. Соответственно, необходимо либо увеличить сроки заморозки средств у принимающей стороны в случае совершения нетипичной операции, либо блокировать карту отправителя. Второй вариант кажется более проблематичным. Мы знаем случаи, когда банки блокируют счета юридических фирм для проверки на противоправные действия, а потом требуют с предпринимателей деньги за ускоренную разблокировку. Вполне возможно, что физические лица могут столкнуться с аналогичной проблемой.

Блокировка счетов и карт получателя подозрительных платежей от физлиц напоминает поговорку "выплеснуть вместе с водой и ребёнка", считает руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман. Стремление обеспечить сохранность похищенных мошенниками средств может превратиться в большие неудобства для добропорядочных граждан. Взять хотя бы тот факт, что переводы с карты на карту уже стали массовыми. И уверенно определить банку, в каких случаях они недобросовестны, практически невозможно.

— Если банк заблокирует карту из-за того, что посчитал поступление мошенническим, то получатель и плательщик столкнутся с проблемой невозможности использования денег, их придётся "выручать" у излишне осторожного банка, — продолжает Марк Гойхман. — Полезным компромиссом в данном вопросе может стать такое решение. Банк получателя должен блокировать поступившие к нему средства, если плательщик обратился в банк о несанкционированном снятии денег с его карты (счёта). Это было бы действительно полезно, поскольку сейчас нельзя вернуть уже перечисленные на счёт в другом банке деньги и они, например, снимаются злоумышленниками в банкомате банка получателя.