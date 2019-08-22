Льготы заканчиваются. Насколько подорожают автомобили осенью

Прекращение соглашения о промсборке приведёт к подорожанию машин. Лайф выяснял, какие изменения произойдут на авторынке этой осенью и какие марки авто могут взлететь в цене.

В ближайшем будущем на российском авторынке грядут перемены. Крупные автопроизводители будут повышать цены на машины. С 1 августа это уже сделал АвтоВАЗ, увеличив стоимость моделей Lada в среднем на 0,9%. Следующие — Nissan и Hyundai.

Подорожание связано с тем, что из-за прекращения действия соглашения о промсборке автопроизводители не смогли претендовать на компенсацию стоимости ввозимых автомобильных компонентов.

Российские власти, стимулируя развитие промышленной сборки автомобилей в стране, установили льготные условия импорта компонентов. Позже ставки были повышены в рамках обязательств России перед Всемирной торговой организацией (ВТО).

Почему это соглашение так важно?

Как отметил руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК "Автоспеццентр" Александр Захаров, в 2010 году автопроизводители, заключившие с Минэкономразвития соглашения о промсборке, могли ввозить автокомпоненты беспошлинно или по минимальной ставке от 3 до 5% (вместо 5–15%). Изначально льготы предоставлялись при условии 30% локализации. Действие соглашения завершится в 2020 году.

— Производители автозапчастей и комплектующих крайне заинтересованы в продлении данного соглашения, так как 70–80% добавленной стоимости автомобиля приходится на поставщиков компонентов и только 20–30% — это добавленная стоимость автопроизводителя, который разрабатывает транспортное средство и производит сборку готового изделия, — говорит эксперт.

Что будет с ценами на авто осенью?

Эксперты уверены, что прекращение соглашения может привести к закрытию производства или к увеличению стоимости машин. Прогнозами цен поделился с Лайфом директор офиса продаж "БКС Брокер" Вячеслав Абрамов.

— В среднем удорожание может составлять от 0,5 до 3% в зависимости от автомобиля. Соглашение закончится у PSA, Toyota и Volkswagen. Соответственно, автомобили производства этих концернов и затронет подорожание, — полагает эксперт.

Александр Захаров в свою очередь прогнозирует увеличение стоимости новых автомобилей в пределах 3–7%. По его словам, именно поэтому в данный момент производители комплектующих ведут переговоры с правительством — настаивают на продлении действия соглашения. На это Минпромторг предлагает ввести систему отдельных договорённостей с каждым производителем, по итогам которых льготы будут устанавливаться индивидуально для каждого предприятия.