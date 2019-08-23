Опять 75? Как изменился прогноз курса доллара на осень

Август оказался куда более тяжёлым месяцем для рубля, чем казалось ещё в июле. Экономисты корректируют прогнозы курса валют. Сможет ли доллар удержать свои позиции? Каким будет курс рубля в начале осени и что сейчас влияет на стоимость российской валюты?

Падение рубля в августе прогнозировалось ещё весной. Это обычное сезонное явление, поясняет вице-президент по мобильной и электронной коммерции "РФИ банка" Елена Чижевская. По её словам, сейчас ослабление рубля связано прежде всего с понижением стоимости нефти. Цена барреля марки Brent опустилась ниже отметки в 60$, а следом стала дешеветь и российская валюта.

Елена Чижевская считает, что падение рубля продлится ещё несколько недель, а затем курс вернётся к показателям, которые были до августа. Пока что, по её оценкам, рубль будет находиться на отметках в 66–68 за доллар.

— Этот август оказался более негативным для рубля, чем предполагали многие аналитики, — констатирует заместитель председателя правления "Локо банка" Андрей Люшин. — При худшем развитии событий рубль ослабнет до отметок 68–68,5 к доллару. При хорошем сценарии рубль к сентябрю вернётся в диапазон 65–66.

Рубль просел во многом из-за обострения торговой войны между США и Китаем. Именно от её дальнейшего развития будут зависеть нефтяные котировки. Ещё один удар по курсу рубля пришёлся после объявления о новых санкциях в отношении российского госдолга. Однако падение валюты не продлится долго, считает главный стратег "Универ капитал" Дмитрий Александров. К осени валюта начнёт стабилизироваться. По его прогнозам, пока курс будет колебаться в диапазоне 66–68 рублей за доллар.

Рубль легко может опуститься до 71–72 за доллар, считает эксперт по фондовому рынку "БКС брокер" Константин Карпов. По его словам, это произойдёт, если нефтяные котировки уйдут ниже 50 долларов за баррель. С этой точки зрения он видит у рубля ещё достаточно большой потенциал для снижения. Рубль был и остаётся сырьевой валютой, заключает эксперт.

Последствия торговых войн привели к замедлению глобальной экономической активности. В результате инвесторы потеряли интерес к рисковым активам. Перестали пользоваться спросом и валюты развивающихся стран, к которым относится и рубль. При этом спрос на доллар растёт. Инвесторы обратили внимание на защитные бумаги. Среди них, конечно же, гособлигации США, отмечает Константин Карпов.

— Внешнеторговая и валютная войны между США и Китаем, на мой взгляд, являются наиболее значимой проблемой на сегодня для всего мирового сообщества, — говорит руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов. — Россия находится на самой передовой этой войны в силу геополитических реалий. Именно внешние причины могут спровоцировать существенное увеличение волатильности на нашем внутреннем валютном рынке. Впрочем, пока я не вижу причин для серьёзного роста курса доллара выше 70–75 рублей.

Курс доллара может вырасти до 67,2, а затем преодолеть и отметку 70 — это важный психологический уровень, — такой прогноз на осень даёт ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Правда, он отмечает, что слишком скептично смотреть на валютный рынок осенью тоже не стоит. Есть предпосылки и для благоприятного прогноза. А именно, если ФРС США примет решение дальнейшего снижения процентной ставки по федеральным фондам, а также будет анонсировать коррекцию монетарной политики, поясняет Иван Капустянский. Тогда есть вероятность ослабления доллара, что рикошетом отразится и на курсе рубля.