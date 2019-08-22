Пенсии повысят. Кто получит больше за счёт региональных надбавок

В Москве планируется повысить городские доплаты к пенсиям. Уже в ближайшие дни столичное правительство проведёт необходимые расчёты и примет решение о том, какого размера будет прибавка и с какого времени её начнут выплачивать. Это не первое решение об увеличении размера пенсий этим летом. Региональные выплаты растут и в целом по стране. Лайф разбирался, сколько сейчас составляют прибавки к пенсии и кто в этом году получит больше.

В прошлом году в столице минимальную пенсию увеличили сразу на три тысячи. Сейчас она составляет 17,5 тыс. рублей. В этом году городская надбавка в Москве не менялась. Сейчас столичные власти подсчитали и решили, что доходы городского бюджета позволяют её повысить. Надо отметить, что получают эту прибавку только неработающие пенсионеры.

Кстати, вопрос о минимальных доходах на заслуженном отдыхе поднимался этим летом уже не раз. Так, ещё в конце июля премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил новые правила расчёта регионального прожиточного минимума пенсионера. Теперь он будет зависеть от основных показателей в каждом регионе и от показателей за первый и второй кварталы по стране.

Это позволит исключить занижение региональной величины прожиточного минимума. В правительстве подсчитали, что на это потребуется 4,3 млрд рублей. Нововведение коснётся 445 тыс. неработающих пенсионеров в 13 регионах. Ранее экономисты подсчитывали, что средняя прибавка составит 1 тыс. рублей.

— В регионах ситуация несколько хуже, чем в Москве, где в прошлом году выплаты увеличились сразу на три тысячи рублей, — говорит эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. — Пенсионеры могут рассчитывать на федеральные доплаты, которые в среднем равны двум тысячам рублей. Также жители 16 областей (или чуть более двух с половиной миллионов граждан) получают региональные доплаты — около пяти тысяч рублей. Разумеется, существует достаточно большое число правил и требований к пенсионерам, которые влияют на конечный размер выплат. Например, длительность проживания в регионе. Бывает, чтобы получать надбавку, в регионе надо прожить десять лет.

В целом по стране в 2019 году минимальный размер пенсии варьируется от 7811 рублей (Тамбовская область) до 19 000 рублей (Чукотский АО). Так что московские пенсии ещё не самые большие в стране. Огромную роль играет региональная доплата, решение о которой принимается региональными властями в зависимости от финансово-экономического состояния региона, отмечает директор компании "ФинИст" Екатерина Семенкова. При этом она обращает внимание, что платят их не всем, а только неработающим пенсионерам.

С 1 сентября заканчивается перерасчёт пенсий. Кому заплатят больше