Дачные махинации. Как члены СНТ наживаются на соседях

Порой СНТ становится не только местом для отдыха, но и способом подзаработать с помощью незаконных поборов. Лайф разбирался, за что дачники платить точно не должны, и что делать с теми, кто наживается на соседях.

Отдых отдыхом, но лишние деньги не помешают. Именно так подумал дачник из Домодедовского района Московской области. Мужчина установил шлагбаум и сделал платным выезд и въезд в СНТ. Садоводам приходилось платить от 100 до 1000 рублей.

Это далеко не единичный случай, когда дачники требуют деньги со своих соседей за ненужные им услуги. Так, например, один мужчина требовал платить ему за воду из общей скважины.

— Построил в этом году дом, построил забор с трёх сторон на своем участке а на одной стороне был уже забор соседа, железный и обшитый профлистом. Приходит сосед и просит деньги за половину общего забора. За железные столбы денег не попросил, зато попросил оплатить половину стоимости профлиста, — пожаловался на одном из форумов дачник.

Вопрос платить или нет — сложный. С одной стороны, никому не хочется портить отношения с соседями. С другой — платить лишние деньги за то, что на самом деле должно быть бесплатным, тоже не стоит. Проблема в том, что часто дачники даже не могут понять, что сборы незаконны. Одно дело, если плату требует обычный сосед. Тут еще можно засомневаться в том, нужно ли платить по его требованию. Другое дело, если сосед по совместительству занимает еще определённую должность в СНТ. Например, является председателем или бухгалтером.

Как поясняет генеральный директор АПРИ "Флай плэнинг" Владимир Савченков, в целом заниматься предпринимательством в СНТ можно. Товарищество имеет право взимать плату с граждан, ведущих садоводческие хозяйства в индивидуальном порядке и заключивших договор на пользование объектами инфраструктуры. Сюда относятся электросети, водопровод, дороги, ливневые стоки и так далее. Однако в рамках того же законодательства СНТ обязано предоставлять участникам товарищества бухгалтерскую отчётность по установленной форме.

— Отслеживая отчётности некоторых товариществ, можно сделать вывод, что плата взимается на основании расчёта оказания услуги по откровенно завышенным тарифам либо за неисполненные обязательства. Например, ремонт дорог, коммуникаций, ограждений и так далее. Отдельной группой поборов выделяется взимание платы за въезд, охрану, обеспечение "присмотра" в зимний период, при этом зачастую такие требования могут устанавливаться даже различными нормативными актами, — говорит он.

Правда, адвокат юридической компании BMS Law Firm Александр Иноядов поясняет, что следует различать незаконные сборы и сборы, размер которых завышен. В первом случае речь идёт о платежах, которые установлены с нарушением соответствующей процедуры. Во втором случае сборы не имеют финансового обоснования.

— От уплаты незаконных сборов можно отказаться, а при принуждении — пожаловаться в прокуратуру. Если размер сборов завышен, то стоит задуматься о смене председателя и пересмотре размера платежей, — говорит адвокат.

Члены СНТ могут требовать любую документацию касательно сборов — на что идут деньги, оплачены ли услуги, за оказание которых эти сборы установлены. Александр Иноядов говорит, что в случае нарушений можно обратиться с жалобой в суд. Причем обжалуются не сборы, а решения органов управления СНТ. Адвокат рекомендует членам СНТ активно интересоваться основаниями установления сборов, а также процедурой принятия решений.