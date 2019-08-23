Досрочно и больше. Кому заплатят повышенную пенсию

30-летний замглавы села в Левашинском районе Дагестана завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию. Об этом сообщила прокуратура республики. Это вопиющий, но далеко не первый случай, когда чиновники пытаются получить пенсии побольше. При этом есть немало и законных способов, чтобы увеличить себе выплаты на заслуженном отдыхе. К тому же в этом году появился новый вид досрочной пенсии. Лайф выяснил, кто сможет законно получать больше, а кто имеет право выйти на заслуженный отдых досрочно.

Курьёзная история в Дагестане началась в феврале прошлого года. Тогда чиновник обратился в районное отделение Пенсионного фонда, чтобы ему назначили пенсию по старости. Ранее он специально сделал паспорт с неверной датой рождения. Так, по паспорту он оказался вдвое старше. Кроме того, предприимчивый чиновник предоставил и подложную трудовую книжку. В ней указывалось, что он якобы работал в колхозе с 1985 по 1996 год. Так, молодой замглавы села получал трудовую пенсию с весны прошлого года. В общей сложности он получил более 155 тысяч рублей.

Чиновник поступил хитро вдвойне. Работникам сельского хозяйства положены повышенные пенсии. Они получают 25-процентную надбавку. Кстати, выйти на пенсию досрочно и получать больше мечтают не только чиновники. И сейчас есть достаточно большие возможности для того, чтобы и уйти на отдых раньше, и получать больше.

— Размер пенсии зависит от многих факторов, в том числе стажа, зарплаты и места работы, — отмечает руководитель GR-проектов юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк. — Кстати, повышенные выплаты получают специалисты госслужбы. Если человек получал большую официальную зарплату, то пенсия тоже будет больше, чем у тех, кто работал без договора. Также больше будут получать обладатели воинских званий и учёных степеней. К тому же, чем позднее человек выйдет на пенсию, тем больше будет получать.

Так что проще всего заработать на большую пенсию на госслужбе. Также больше получают учителя, врачи, работники АПК, живущие в селе. Имеет значение и регион. Повышенную пенсию будут получать люди, которые проработали более 15 лет в районах Крайнего Севера. Им могут повысить фиксированную выплату на 50% от суммы установленной страховой пенсии. Кроме того, уже вышедшие на пенсию люди могут получать больше, если у них на иждивении есть нетрудоспособный член семьи. К примеру, внук-студент, муж или дети-инвалиды.

Кстати, сейчас многие категории работников могут выйти на пенсию досрочно. Это касается, например, сотрудников вредных производств, жителей Крайнего Севера, многодетных матерей. С 1 января началось поэтапное повышение пенсионного возраста. Правда, в пенсионном законодательстве появился новый вид досрочной пенсии.

— Новая пенсионная льгота — возможность досрочного выхода на пенсию на два года раньше общеустановленного срока, — пояснили в ПФР. — Воспользоваться таким правом смогут женщины, если у них есть 37 лет страхового стажа, и мужчины с 42 годами страхового стажа. Оформить страховую пенсию можно будет на два года раньше нового пенсионного возраста, но не ранее чем при достижении возраста 55 и 60 лет (для женщин и мужчин соответственно). Таким образом, в 2019–2020 годах воспользоваться новой пенсионной льготой в полном объёме не получится.