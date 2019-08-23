Досрочно и больше. Кому заплатят повышенную пенсию
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Курьёзная история в Дагестане началась в феврале прошлого года. Тогда чиновник обратился в районное отделение Пенсионного фонда, чтобы ему назначили пенсию по старости. Ранее он специально сделал паспорт с неверной датой рождения. Так, по паспорту он оказался вдвое старше. Кроме того, предприимчивый чиновник предоставил и подложную трудовую книжку. В ней указывалось, что он якобы работал в колхозе с 1985 по 1996 год. Так, молодой замглавы села получал трудовую пенсию с весны прошлого года. В общей сложности он получил более 155 тысяч рублей.
Чиновник поступил хитро вдвойне. Работникам сельского хозяйства положены повышенные пенсии. Они получают 25-процентную надбавку. Кстати, выйти на пенсию досрочно и получать больше мечтают не только чиновники. И сейчас есть достаточно большие возможности для того, чтобы и уйти на отдых раньше, и получать больше.
— Размер пенсии зависит от многих факторов, в том числе стажа, зарплаты и места работы, — отмечает руководитель GR-проектов юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк. — Кстати, повышенные выплаты получают специалисты госслужбы. Если человек получал большую официальную зарплату, то пенсия тоже будет больше, чем у тех, кто работал без договора. Также больше будут получать обладатели воинских званий и учёных степеней. К тому же, чем позднее человек выйдет на пенсию, тем больше будет получать.
Так что проще всего заработать на большую пенсию на госслужбе. Также больше получают учителя, врачи, работники АПК, живущие в селе. Имеет значение и регион. Повышенную пенсию будут получать люди, которые проработали более 15 лет в районах Крайнего Севера. Им могут повысить фиксированную выплату на 50% от суммы установленной страховой пенсии. Кроме того, уже вышедшие на пенсию люди могут получать больше, если у них на иждивении есть нетрудоспособный член семьи. К примеру, внук-студент, муж или дети-инвалиды.
Кстати, сейчас многие категории работников могут выйти на пенсию досрочно. Это касается, например, сотрудников вредных производств, жителей Крайнего Севера, многодетных матерей. С 1 января началось поэтапное повышение пенсионного возраста. Правда, в пенсионном законодательстве появился новый вид досрочной пенсии.
— Новая пенсионная льгота — возможность досрочного выхода на пенсию на два года раньше общеустановленного срока, — пояснили в ПФР. — Воспользоваться таким правом смогут женщины, если у них есть 37 лет страхового стажа, и мужчины с 42 годами страхового стажа. Оформить страховую пенсию можно будет на два года раньше нового пенсионного возраста, но не ранее чем при достижении возраста 55 и 60 лет (для женщин и мужчин соответственно). Таким образом, в 2019–2020 годах воспользоваться новой пенсионной льготой в полном объёме не получится.
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