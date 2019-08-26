Плати, пока молодой. Подводные камни ипотеки для заёмщиков до 30

В России значительно увеличилась доля ипотечников до 30 лет. Лайф разбирался, с чем связан кредитный бум у молодёжи и какие подводные камни таит в себе ипотека для юных заёмщиков.

По данным Центробанка, в прошлом году было выдано более 800 тысяч жилищных кредитов на сумму около 1,7 трлн рублей. Если десять лет назад среди ипотечников только 20% были моложе 30 лет, то в последнее время их доля выросла до 55%.

Эксперты связывают повышенный интерес к ипотеке со снижением ипотечной ставки, которая находится на уровне ниже 10% годовых. При этом для молодых семей существуют льготные программы. Также на ипотеку можно использовать материнский капитал.

— Розничное кредитование в России стало развиваться лишь с начала 2000-х годов. В 2008-м многие молодые люди могли попросту не решиться на такой шаг из-за надуманных стереотипов и отсутствия элементарных финансовых знаний. Да и у банков не хватало накопленного опыта, чтобы провести качественную оценку молодых заёмщиков, которые во многих случаях получали отказ. За десять лет картина существенно изменилась в лучшую сторону. Лояльность банков к молодой и при этом перспективной аудитории повысилась, — рассказывает инвестиционный стратег БКС "Премьер" Александр Бахтин.

По словам аналитика управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом финанс" Александра Осина, рост доли молодых семей в ипотечном бизнесе банков не связан с тем, что ипотека стала для них финансово привлекательнее.

Эксперт считает, что в условиях продолжающегося уже порядка восьми лет спада в динамике показателей потребления, производства и ВВП банки вынуждены работать на рынках с повышенным уровнем рисков. Именно поэтому банки и стали лояльнее к заёмщикам до 30 лет.

Подводные камни ипотеки для молодых семей

Старший аналитик Информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова полагает, что сейчас молодые люди подходят к покупке жилья более разумно: чем раньше они возьмут ипотеку, тем раньше и расплатятся с банком. Но основная проблема у таких заёмщиков, по словам специалиста, — отсутствие необходимого уровня дохода на члена семьи.

Однако аналитик Александр Осин видит проблему в повышенном уровне безработицы среди молодёжи. Он отметил, что, по данным Росстата, доля безработных в возрасте от 15 до 29 лет составляла 38,2–40,6% в период с 2015 по 2017 год.

Александр Бахтин считает, что все нюансы ипотеки оказывают психологическое воздействие на молодёжь. Именно в молодом возрасте у людей множество желаний и соблазнов — путешествия, модная одежда, дорогие гаджеты, автомобили и прочее. А ипотека оказывает существенное давление на реализацию других потребностей.

Несмотря на принятие ответственного решения, эксперт не советует брать потребительский кредит на первоначальный взнос и уж тем более не брать его в иностранной валюте.

— Несмотря на увеличение доли молодых ипотечников, в целом по стране жилищные кредиты для большинства россиян остаются малодоступными. Ежемесячный платёж по ипотеке для семьи из двух человек с совокупным доходом в размере 100 тысяч рублей будет съедать более 50% семейного бюджета. И даже снижение ипотечных ставок до 8% годовых не окажут существенного влияния на эту ситуацию, — считает Александр Бахтин.

Несмотря на все трудности, аналитик Анна Бодрова видит всё-таки положительные моменты. Сейчас российские банки идут навстречу молодым семьям и предлагают различные программы, облегчающие доступ к заёмным средствам.

— Следует понимать, что банк неплохо зарабатывает на кредитах, потому и делает шаги навстречу новым клиентам, — говорит аналитик. — В следующем году при отсутствии внешних шоков ставки по кредитам могут упасть на 1% от текущих. Всё это придаёт заёмщикам уверенности в завтрашнем дне.