Роковая осень. Что ждёт курс биткоина в сентябре

Биткоин колеблется вокруг важнейшей психологической отметки в 10 000 долларов. Ещё две недели назад оптимисты верили, что криптовалюта начала уверенное движение к новой вершине в 20 000. Тем не менее радостных надежд биткоин не оправдал. Осень тоже обещает быть непростой. От чего сейчас зависит курс биткоина и какие потрясения ждут его в сентябре?

Дальнейшие перспективы биткоина во многом зависят от того, в какую сторону от психологической отметки он сейчас двинется. 10 000 всегда были серьёзным рубежом для криптовалюты. Конец августа тоже не стал исключением. Крипторынок переживает неспокойные времена из-за крайне противоречивых новостей и непредсказуемых действий спекулянтов.

— Сейчас на крипторынке очень высок уровень спекулятивной торговли: при ценовых колебаниях в диапазоне от 500 долларов кто-то очень неплохо зарабатывает, — рассказал исполнительный директор Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников. — Сейчас эти качели двинулись вниз, но общая направленность рынка видится позитивной. К концу года я ожидаю курс биткоина где-то около 14 тысяч долларов.

Вице-президент РАКИБ Валерий Петров считает, что сегодняшний курс биткоина трудно назвать падением. Он напоминает, что ещё в середине июля монета была на уровне 9600 долларов. По его словам, правильнее говорить о высокой волатильности, которая обусловлена высокой зависимостью этой монеты от состояния рынка денежной ликвидности в целом. Биткоин становится всё популярнее у крупных инвесторов, которые покупают разнообразные активы в свои спекулятивные портфели. По прогнозам Валерия Петрова, к концу года биткоин подорожает примерно на 20–30%.

— Биткоин быстро дорожал на фоне обострения торгового конфликта между США и Китаем и, как следствие, ослабления юаня, — рассказал аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Владислав Антонов. — Сказывался и рост цен на золото после смягчения монетарной политики ФРС США. Затем напряжение с Китаем снизилось. Кроме того, дополнительное давление на курс биткоина исходит от криптовалютного проекта компании Facebook. Три участника Libra подумывают о выходе из него из-за растущего давления со стороны регуляторов. Делегация Палаты представителей США даже собирается посетить Швейцарию, чтобы поделиться с местными регуляторами мнениями по Libra.

Вот уже почти два месяца колебания курса биткоина снижаются. Раньше он двигался в диапазоне 4840 долларов. Теперь колебания происходят в пределах 1876, отметил Владислав Антонов. По его словам, длительная консолидация указывает на то, что участники рынка не знают, чего ожидать от биткоина. Это связано в первую очередь с тем, что регулирующие органы никак не могут определиться с отношением к криптовалютам.

Ведущий аналитик компании Forex Optimum Иван Капустянский тоже отмечает, что коридор колебаний биткоина сужается. Только, по его мнению, на этом же уровне он останется и в сентябре. Аналитик полагает, что ситуация изменится лишь в том случае, если на рынке появится крупный игрок, который начнёт спекулировать большим количеством монет. Тогда он сможет сдвинуть курс биткоина в нужном ему направлении. И вполне вероятно, что это произойдёт именно в начале осени.

На самом деле за последний год начала прослеживаться некоторая корреляция между курсом биткоина и геополитической ситуацией, говорит эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. Обычно, когда возникает неопределённая ситуация на рынке ценных бумаг, крупные инвесторы стараются максимально снизить риски для своих инвестиционных портфелей и начинают инвестировать в защитные активы, такие как золото и японская иена. Однако криптовалюта постепенно начала трансформироваться в защитный актив. Казалось бы, самый рисковый актив становится защитным, отметил Гайдар Гасанов. По его прогнозам, рост биткоина вполне обоснован, в среднесрочной перспективе цена может достигнуть 12 000 долларов.

— Я склоняюсь к тому, что с сентября до середины октября биткоин будет дорожать, — считает Владислав Антонов. — Не знаю, что подтолкнёт его вверх, но техническая картина идеальна для возобновления роста курса. Если ожидания оправдаются, то цена вернётся к 14 000 долларов за монету. Поддержка находится на уровне 9000. Если биткоин сейчас не сможет удержать этот рубеж, то на рынке начнётся новая криптозима.

Число активных кошельков биткоина достаточно небольшое, мало кто пользуется им как платёжным средством. Большинство людей просто приобрели крипвалюту в расчёте на будущие прибыли и держат монеты у себя на счету, тогда как притока новых пользователей практически не происходит, отметил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. По его мнению, в такой ситуации биткоин будет опускаться до 7000 долларов. Эксперт считает, что говорить о росте курса можно будет только в случае дальнейшего увеличения числа пользователей.

— Торговая война идёт на спад, поэтому спрос на биткоин как на защиту от китайской угрозы, скорее всего, не получит поддержки этой осенью, — считает главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий (ЦАФТ) Антон Быков. — Об этом же говорят и технические факторы. Вполне вероятно, что курс биткоина снизится до 7500–8500 долларов за одну монету.