США ввели новые санкции. Что будет с ценами и курсом рубля

В понедельник, 26 августа, вступает в силу второй пакет антироссийских санкций США в связи с "делом Скрипалей". Это следует из официального уведомления Госдепартамента. Лайф разбирался, какие ограничения вводятся и как они отразятся на курсе рубля, стоимости кредитов и товаров на внутреннем рынке.

В августе прошлого года в США вступил в силу первый пакет санкций по "делу Скрипалей". Тогда был введён запрет на оказание внешней помощи России, кроме гуманитарной, а также на продажу вооружений и экспорт товаров и технологий двойного назначения (их можно использовать и в военных целях).

Сейчас вступает в силу второй пакет санкций. Изначально предполагалось, что он будет принят ещё в ноябре прошлого года. Затем разговоры о санкциях возобновлялись неоднократно, но до принятия окончательного решения так и не дошло. Прошёл почти год, и в начале августа Белый дом официально анонсировал второй пакет санкций. Надо отметить, что сейчас в силу вступает именно он. Никаких дополнительных ограничений сверх этого пакета не предусматривается.

Впрочем, на этот раз США вводят и так немало запретов. В частности, американским банкам запретили участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, если он номинирован не в рублях. Кроме того, им запрещается предоставлять Правительству России займы не в рублях. Соединённые Штаты также требуют от международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк и Международный валютный фонд, не предоставлять России кредиты. Вводятся ограничения на экспорт в РФ ряда материалов, товаров и техники, оборот которых контролирует Министерство торговли США.

— Второй пакет санкций повлияет на российские активы, в первую очередь на рубль, — говорит руководитель аналитического департамента компании "ФинИст" Катя Френкель. — Ещё Чарльз Доу (основатель The Wall Street Journal) обратил внимание, что и на финансовых рынках история повторяется. И в отношении санкций стоит вспомнить, как они раньше влияли на рубль — год назад в апреле и в августе. Тогда в обоих случаях доллар сначала укреплялся на десять рублей, а затем откатывал наполовину. Месяц назад, когда анонсировали нынешние санкции, доллар стоил 64 рубля за единицу. Выходит, что стоит ждать стремительный рост доллара к 74 рублям. Правда, дальше будет откат и консолидация около 69 рублей за доллар.

Впрочем, многие экономисты сходятся во мнении, что серьёзного влияния на экономику России санкции не окажут. Дело в том, что санкции не касаются самого популярного инструмента — рублёвых ОФЗ, а затрагивают только номинированные в иностранной валюте. Несмотря на санкции, спрос иностранцев на рублёвые ОФЗ растёт: за последние полгода их доля выросла почти на 6% — до 31%. Причём доля американцев не превышала 8%, поясняет эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. Он считает, что ограничения носят скорее символичный характер. Они ощутимо не скажутся ни на курсе валют, ни на стоимости кредитов и товаров.

— Введение второго пакета санкций серьёзно не влияет на российскую экономику, поскольку он не затрагивает рублёвый долг, — объясняет руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев. — Просадку рубля мы увидели уже в начале августа, когда США заявили о введении новых ограничений по "делу Скрипалей". Так что всё уже давно заложено в цены и учтено рынком. На российском фондовом рынке ключевой интерес вызывает выплата и размер промежуточных дивидендов голубых фишек за полугодие. На их котировки новый пакет санкций от США вряд ли влияет. На валютном рынке первичное влияние на рубль оказывает монетарная политика Федрезерва США, а не нынешние санкции.