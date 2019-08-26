Налог авансом? Как можно сэкономить на отчислениях в ФНС

По данным ФНС, с начала года россияне заплатили 245 миллионов рублей авансом. Лайф разбирался, насколько выгодно делать отчисления заранее, можно ли таким образом сэкономить на выплатах и какие сейчас существуют способы снизить сумму налога.

С 1 января 2019 года у россиян появилась возможность оплачивать авансом имущественные налоги. В результате, сообщили в ФНС, к настоящему моменту было уплачено 245 миллионов рублей.

Единый налоговый платёж распространяется на тех, кто владеет каким-либо имуществом: квартирой, машиной или участком земли. Такая система позволяет гражданам оплачивать имущественные налоги авансом — то есть до того, как придёт налоговое уведомление.

После такого нововведения некоторые плательщики всерьёз задумались, поможет ли это сэкономить на налоговых выплатах. К сожалению, упрощённая система оплаты авансом не предполагает никаких льгот. Однако можно законно понизить сумму налога другими способами. Если смущает цифра в квитанции, то надо обратиться в налоговую службу с просьбой объяснить начисления и, если для этого есть основания, сделать перерасчёт. Можно написать заявление как в личном кабинете на сайте nalog.ru, так и в письменном обращении в налоговую инспекцию (к которой относится ваша жилплощадь).

Основанием может стать, например, завышенная кадастровая стоимость жилья. Раньше налог высчитывался исходя из инвентаризационной стоимости жилья, а с 2015 года стали переходить на кадастровую, которая выше. Поскольку практика относительно новая, то могут возникать различные ошибки при определении стоимости жилья. После их исправления сумму налога пересчитают и снизят.

— Если вы изначально заплатили налог, а только потом поняли, что платёж был больше положенного, то переплату вернуть вам всё равно обязаны, — отметил руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Зайцев.

Также, по его словам, если решение проблемы с переплатой затягивается, на срок уплаты налога это не влияет. Если впоследствии будет установлено, что налог вы заплатили в размере большем, чем следует, вы можете либо вернуть деньги себе на счёт (для этого пишется заявление о возврате), либо оставить в счёт будущих платежей. При этом переплату налоговый орган сам не зачтёт, если не получит заявление от налогоплательщика.