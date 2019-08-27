Последняя просрочка. Как понизить платёж по кредиту

Почти треть всего портфеля микрофинансовых организаций (МФО) составили займы с просрочкой более 90 дней. Такова свежая статистика бюро кредитных историй "Эквифакс". Просрочки становятся острой проблемой и для обладателей обычных банковских кредитов. Почему россияне всё чаще не могут вовремя платить по займам, что делать, если образовалась просрочка, и какие есть способы снизить выплаты по кредиту?

Просрочка более 90 дней — это так называемая дефолтная задолженность. Её ещё называют безнадёжным долгом. Такая просрочка говорит о том, что кредит стал для заёмщика неподъёмным. Рост просрочек связан с падением реальных доходов населения, считает вице-президент по мобильной и электронной коммерции "РФИ банка" Елена Чижевская. По её словам, в такой ситуации люди вынуждены брать деньги в микрофинансовых организациях, не осознавая последствий. Как правило, клиент не читает договор, а если и читает, то не может оценить риски из-за низкой финансовой грамотности.

— Чтобы снизить выплаты по кредиту, тем более если образовалась просрочка, нужно сначала изучить доступные программы рефинансирования, которые предоставляют банки, — рекомендует Елена Чижевская. — Это позволит остановить рост просрочки и привести финансовое положение в порядок. Но от долгов не избавит. Второй вариант — реструктуризация долга, которая позволит объединить несколько займов в один. Но в этом случае всё равно придётся платить сторонней финансовой организации, которая поможет решить проблему.

Рефинансирование нужно проводить таким образом, чтобы увеличить срок выплаты кредита, но уменьшить ежемесячный платёж, рекомендует ведущий аналитик компании Forex Optimum Иван Капустянский. Тогда сразу удастся снизить нагрузку на бюджет. При этом все последующие свободные средства рекомендуется пускать на досрочное закрытие кредитов. При условии, что у вас нет способа вложить свободные деньги так, чтобы они приносили доход выше, чем процент, который выплачивается по кредиту, уточняет Иван Капустянский.

Ещё один способ — банкротство. Многие должники сейчас считают его панацеей от всех своих проблем. Заёмщики нередко думают, что достаточно объявить себя банкротом, как долги исчезнут сами собой, а жизнь можно будет легко начать с чистого листа. На самом деле всё не так просто.

— Банкротство физического лица можно рассматривать, если общая сумма долгов будет превышать 500 тысяч рублей на срок свыше 90 дней, — рассказывает заместитель председателя правления "Локо-банка" Андрей Люшин. — Только надо иметь в виду, что в этом случае возникнет множество дополнительных трудностей. Например, возникнут сложности с трудоустройством на момент оформления банкротства, будет наложен арест на все счета. При этом рассмотрение дела о банкротстве может затянуться даже на несколько лет, поэтому такой шаг должен быть максимально спланирован.

Если человека один раз признали банкротом, то это отразится на его репутации в будущем. Ему будет сложнее найти работу и получить кредит в банках (туда обязательно поступит информация о банкротстве).

— Сейчас ухудшается ситуация с платёжной дисциплиной, — говорит руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов. — Причём не все заёмщики делают просрочки только потому, что не могут платить. Многие просто не могут спланировать свои траты. При ближайшем рассмотрении может оказаться, что не было и необходимости в кредите. Поэтому настоятельно рекомендую всем, кто собирается взять кредит, сначала подумать, а так ли нужен заём. Если есть сомнения, то нужно стараться обойтись без займа вообще. И, конечно же, ещё до того, как взять кредит, нужно чётко понять, с каких доходов его придётся гасить, сколько денег останется на жизнь и будет ли их хватать. К сожалению, сейчас у многих заёмщиков нет элементарных навыков финансового планирования.